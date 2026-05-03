أميركا توافق على صفقة أسلحة دقيقة لإسرائيل بنحو مليار دولار

وطنا اليوم:قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الولايات المتحدة ستزود إسرائيل بعشرة آلاف مجموعة من أنظمة الأسلحة الدقيقة المتقدمة بقيمة تقارب مليار دولار، من شأنها أن تحول صواريخ جو-أرض إلى ذخائر دقيقة قادرة على إسقاط الطائرات المسيّرة.

ولكن الصحيفة لفتت إلى أن هذه الأنظمة من الأسلحة لن تكون قادرة على إسقاط الطائرات المسيّرة الصغيرة التي تعمل بتقنية الرؤية والتي تهدد قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.