الحسين بن عبدالله.. غراس الطموح حين تُزهر في خنادق الانضباط

وطنا اليوم _

​خليل رفعت قطيشات

​في مشهدٍ يملأ القلب فخراً، ويؤكد أن مسيرة البناء الأردنية تمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، وقف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني يرقبُ بعين القائد غراس طموحه وهي تثمرُ نصراً وعزيمة. إن تخريج الدفعة الأولى من شباب “خدمة العلم” بعد إعادة تفعيلها، ليس مجرد احتفال عسكري أو بروتوكولي، بل هو إعلان عن ولادة جيلٍ جديد صهرته ميادين الرجولة، وتسلّح بقيم الانضباط التي هي عماد نهضة الأمم.

​لقد آمن سمو ولي العهد، ومن خلفه رؤية القيادة الهاشمية الحكيمة، أن الشباب الأردني هو الثروة الحقيقية التي لا تنضب، وأن إعادة تفعيل خدمة العلم هي الجسر الذي يربط بين طموح الشباب وبين استقرار الوطن. اليوم، نرى هؤلاء الشباب وقد استبدلوا الحيرة باليقين، والانتظار بالعمل، معاهدين الله والوطن والقائد على أن يظلوا في خندق العطاء، صمام أمانٍ لمنجزاتنا، وسياجاً منيعاً يحمي طهر الثرى.

​إن هذا الفوج الأول هو الرسالة الحية على أن الأردن، بقيادته الشابة الملهمة، قادرٌ على تجديد أدواته وبناء إنسانه، ليظل هذا الحمى العربي الأشم عصياً على التحديات، عامراً بسواعد أبنائه الذين تعلموا في مدرسة “الحسين” أن حب الوطن هو “فعلٌ وانضباط”، وأن العطاء هو “عقيدةٌ وبقاء”.

​دمتم يا سيدي سنداً وعوناً لشبابنا، وادام الله الأردن عزيزاً منيعاً تحت ظل راية عميد آل البيت، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.