القوات الروسية تقترب من معقل مهم للجيش الأوكراني في دونيتسك

وطنا اليوم:قال أولكسندر سيرسكي قائد الجيش الأوكراني أمس السبت إن القوات الروسية تتقدم نحو مدينة كوستيانتينيفكا بمنطقة دونيتسك في ​شرق أوكرانيا، في محاولة لإرساء موطئ قدم بالقرب من ‌منطقة محصنة بشدة.

وتشكل كوستيانتينيفكا، إلى جانب مدن أخرى، ما يُعرف باسم حزام الحصن في شرق البلاد، وهي منطقة شديدة التحصين من قبل الجيش الأوكراني.

وقال سيرسكي على ​تطبيق تيليجرام “نتصدى للمحاولات المستمرة من المحتلين الروس للسيطرة على ضواحي ​كوستيانتينيفكا باستخدام تكتيكات التسلل. وتجري حاليا إجراءات لمكافحة التخريب ⁠في المدينة”.

وأظهرت خرائط عمليات على مدونة “ديب ستيت” الأوكرانية المعنية بالشأن العسكري ​أن القوات الروسية تسيطر على منطقة تبعد حوالي كيلومتر واحد فقط ​عن الضواحي الجنوبية للمدينة.

وتم تمييز أجزاء صغيرة من كوستيانتينيفكا في الجنوب الشرقي بأنها مناطق رمادية، مما يعني أنه لا أوكرانيا ولا روسيا تسيطران عليها بشكل كامل.

وتطالب روسيا ​أوكرانيا بالانسحاب من الأجزاء التي فشلت في الاستيلاء عليها في ​منطقتي دونيتسك ولوجانسك المجاورة خلال حربها الشاملة التي بدأت قبل أربع سنوات. وتعثرت محادثات ‌السلام ⁠التي توسطت فيها الولايات المتحدة بسبب هذه المسألة، إذ يقول مسؤولون أوكرانيون إن كييف لن تتنازل عن الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها