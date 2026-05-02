3 ساعات ago
العناني يدعو الأردنيين لمواجهة أزمة المنطقة بالتقشف

وطنا اليوم – دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جود العناني، الأردنيين إلى مواجهة التحديات التي يدخلها الأردن بسبب الأزمة في المنطقة بالتقشف.

وقال العناني خلال استضافته في منتدى الحموري الثقافي اليوم السبت، إن الكثير من إنفاق الأردنيين ليس ضرورياً ويعتبر من الرفاهية، مثل الانفاق على التدخين والهواتف النقالة، إضافة إلى الهدر في الوقود الناتج عن استخدام المركبات بشكل فردي، والازدحامات المرورية ضارباً مثال التوقف لمدة 25 دقيقة على أحد مفارق الطرق في عمّان إثر إجراءات شرطة السير فيه.

وأوضح العناني، أن الأردن سيدخل في أزمة سواء انتصرت إيران في الحرب او انتصرت إسرائيل “لا قدر الله” ومعها أميركا.

وأشار إلى أن المعارك هذه لا رحمة فيها، فالحرب تندلع أولاً ثم يبرر لها.

وأكد العناني أن المتغيرات اليوم اصبحت سريعة جداً، لدرجة أنك تقول الأمر ونقيضه في ذات الجملة كما يفعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته.

وقال إن الإمبراطورية الأمريكية اليوم أكثر خطورة من أي وقت مضى، متسائلاً :هل نشهد اليوم تغيراً جذرياً في محاور العالم، ام لا؟”، مشيراً إلى أن اللحظة قد تكون خطيرة جداً وقد تكون مجرد لحظة جنون.


