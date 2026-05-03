الفوسفات: 111.026 مليون دينار صافي أرباح الشركة بعد الضريبة للربع الأول من العام الحالي 2026

وطنا اليوم:حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، أرباحًا صافية بعد الضريبة للربع الأول من العام الحالي بلغت 111.026 مليون دينار مقارنة بـ 110.427 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الشركة، بحسب إفصاح لها على موقع بورصة عمان الإلكتروني، أن صافي المبيعات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 326.485 مليون دينار، مقارنة بـ 288.286 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 13.25 بالمئة.

كما استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال؛ إذ بلغت حصة السهم من الأرباح خلال الربع الأول من عام 2026 ما يعادل 36.9 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم.

وأظهرت البيانات زيادة في إنتاج الفوسفات للربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول للعام 2025 بنسبة 4.2 بالمئة، وزيادة في إنتاج حامض الفوسفوريك لنفس الفترة من العام الحالي بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالربع الأول للعام 2025.

وكشفت عن زيادة في مبيعات حامض الفوسفوريك خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 16 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزيادة بنسبة 2 بالمئة في مبيعات الأسمدة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام 2025.

وسجلت نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي مؤشرات إيجابية في الإنتاج والتسويق والبيانات المالية، رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة، وما رافقها من ارتفاع في أسعار المواد الخام، ما يؤكد كفاءة أداء الشركة وواقعية الخطط التي وضعتها وقدرتها على تنفيذها.