الدوريات الخارجية: انتشار المحطات لضبط المتنزهين المخالفين

وطنا اليوم:أعلنت إدارة الدوريات الخارجية اليوم الخميس، بدء انتشار دورياتها ومحطاتها على الطرق الخارجية استعدادًا لعطلة نهاية الأسبوع مع توقع زيادة الرحلات والتنقلات للأسر والأفراد يوم غدٍ الجمعة.

وقال النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية لإذاعة الأمن العام، إنّ الدوريات ستضبط جميع المخالفات في مناطق اختصاصها، كالوقوف على جانب الشارع العام أو تحميل الاطفال في الصناديق الخلفية للمركبات من قبل المتنزهين.

وأشار إلى أن على المواطنين الابتعاد عن الممارسات الخطرة، في وقت ستكون الدوريات والمحطات جاهزة لتقديم العون لأي محتاج على الطرق.