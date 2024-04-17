العثور على قنابل بوزن 450 كيلوغرام في مدارس خان يونس

وطنا اليوم:أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالعثور على قنابل غير منفجرة، يبلغ وزنها 450 كيلوغرام، داخل مدارسها في قطاع غزة بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وجاء في بيان أصدرته الأونروا عبر موقعها الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، أن فرق تقييم من الأمم المتحدة قامت بمهمة في خانيونس بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها في السابع من نيسان الجاري، وواجهت هذه الفرق عوائق كبيرة تعيق عملها بأمان بسبب وجود قنابل وعبوات لم تنفجر، بما في ذلك قنابل وزنها 450 كيلوغرام داخل المدارس وعلى الطرق في المدينة.

وأكدت الوكالة أن “آلاف النازحين بحاجة ماسة إلى مساعدات حيوية، خصوصًا في مجالات الصحة والمياه والنظافة الشخصية والغذاء”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الأمم المتحدة أن “تطهير قطاع غزة من القنابل والعبوات غير المنفجرة سيتطلب تكاليف مالية ضخمة وسنوات عديدة”.