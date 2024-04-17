طيران الإمارات تعلق إجراءات سفر المغادرين من دبي

وطنا اليوم:أعلنت طيران الإمارات تعليق عملية إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مطار دبي الدولي اعتباراً من الساعة 8:00 صباحاً يوم 17 أبريل حتى منتصف الليل، بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطريق.

وقالت إنه يمكن للعملاء المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز الخاص بهم أو زيارة موقع الناقلة لإعادة الحجز.

وتابعت الناقلة في بيان: «ستستمر إجراءات المسافرين الذين يصلون إلى دبي والذين يمرون بالفعل برحلات الترانزيت. ويمكن للعملاء توقع حدوث تأخير في رحلات المغادرة والوصول، وننصحهم بالتحقق من أحدث جداول الرحلات».

وقالت: «نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي سببناه. تعمل طيران الإمارات جاهدة لاستعادة عملياتنا المجدولة، وستقدم فرقنا كل الدعم الممكن للعملاء المتأثرين.»