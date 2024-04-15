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المركزي يطرح سندات وأذونات خزينة بالمزاد بقيمة 300 مليون دينار

15 أبريل 2024
المركزي يطرح سندات وأذونات خزينة بالمزاد بقيمة 300 مليون دينار

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي نيابة عن الحكومة، عن طرح إصدارين جديدين خلال العام الحالي من سندات الخزينة الأردنية بالمزاد، بقيمة 100 مليون دينار لكل منهما، وأذونات خزينة بقيمة 100 مليون دينار.
وحسب التفاصيل؛ فإن تاريخ الاستحقاق للإصدار (15) في 15 نيسان 2026، وحجم الإصدار 100 مليون دينار، حيث بدأ تاريخ المزاد الاثنين الموافق 15 نيسان 2024، وتاريخ التسوية في 15 نيسان 2024.
أما تاريخ الاستحقاق للإصدار (16) في 15 نيسان 2027، وحجم الإصدار 100 مليون دينار، حيث بدأ تاريخ المزاد الاثنين الموافق 15 نيسان 2024، وتاريخ التسوية في 15 نيسان 2024.
كما طرح البنك المركزي الأردني، نيابة عن الحكومة، الاثنين، الإصدار الثالث من أذونات الخزينة الأردنية للعام الحالي بالمزاد بقيمة 100 مليون دينار.
ويستحق المزاد في 15 نيسان للعام 2025، فيما يكون تاريخ التسوية في 15 نيسان من العام الحالي، وفق بيانات للبنك المركزي .
وأذونات الخزينة؛ هي أدوات دين حكومية قصيرة الأجل تصدر لآجال تتراوح بين 3 إلى 12 شهرا، وتتميز أنها أدوات مالية منخفضة المخاطر ويجري تداولها في أسواق المال بيعا وشراء.
فيما تعدّ السندات من أدوات التمويل بآجال استحقاق طويلة تتراوح بين العامين إلى العشرين عاما، وتتنوع بين السندات الحكومية/ الخزينة والسندات التي تصدرها الشركات.


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