تخويل نتنياهو وغالانت باتخاذ قرارات الرد على إيران

وطنا اليوم_انتهى اجتماع مجلس الوزراء المصغر وخول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت باتخاذ القرارات للرد على الهجوم الإيراني.
24 ساعة
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ازدحام كبير وتجمهرات بمنطقة مرج الحمام لمشاهدة شضايا الصاروخ الايراني التي تم اسقاطه بواسطة القوات المسلحه الاردنية
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بالفيديو: فشل الدفاعات الجويه الاسرائيليه التصدي للصواريخ الايرانيه واصابتها لاهدافها بشكل مباشر
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الكرك المناطق التي شهدت تساقط شضايا جراء استهداف ايران لفلسطين المحتله ما بين شهابيه/ وعي /فقوع /المرج/ السلطاني/ القصر
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