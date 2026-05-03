وفد من جامعة فيلادلفيا يشارك في يوم التكنولوجيا لبحث أحدث الحلول الرقمية للمكتبات

3 ساعات ago
وطنا اليوم:شاركت جامعة فيلادلفيا في فعاليات “يوم التكنولوجيا PSUT & EBSCO”، بمشاركة نخبة من قادة المكتبات والخبراء التقنيين من الجامعات الخاصة في المملكة.
وضم وفد الجامعة مديرة مكتبة الجامعة الدكتورة سناء خليل السيد، وممثل مركز الحاسوب نهاد عتمة، وموظف قسم الخدمات الفنية في المكتبة منذر الرواشدة، في تأكيد على توجه الجامعة نحو تعزيز التكامل بين البنية التقنية والخدمات المكتبية، ومواكبة التحولات المتسارعة في مجال المكتبات الرقمية.
وتناولت الفعالية محاور متقدمة في إدارة المكتبات، إلى جانب استعراض تطبيقات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومناقشة قضايا النزاهة في النشر العلمي ومعايير جودة الإنتاج البحثي.
كما تضمن البرنامج جلسات علمية متخصصة وعروضًا تطبيقية، أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات وبناء شراكات مهنية مع مختصين في تكنولوجيا المعلومات وإدارة المكتبات.
وأكدت الدكتورة السيد أن المشاركة تأتي انسجامًا مع توجهات الجامعة نحو تبنّي أحدث الحلول الرقمية وتطبيق أفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير خدمات المكتبة ودعم العملية التعليمية، وتيسير وصول الطلبة والباحثين إلى مصادر المعرفة بكفاءة.
ويُعد “يوم التكنولوجيا PSUT & EBSCO” منصة فاعلة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، ودعم التحول الرقمي في قطاع المكتبات، بما ينعكس على جودة الوصول إلى قواعد البيانات وتطوير البحث العلمي.


