جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2026/2027

وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:

الكلية

القسم

التخصص الدقيق

الرتبة الأكاديمية

ملاحظات

كلية العلوم الطبية المساندة

المعلوماتية الصحية

معلوماتية صحية

أستاذ مشارك / أستاذ مساعد

العلاج الطبيعي

العلاج الطبيعي

التغذية السريرية والحميات

تغذية الانسان والحميات

الأشعة

علم الاشعة

اضطرابات طيف التوحد

اضطرابات طيف التوحد

علم النفس السريري

علم النفس السريري

كلية التمريض

التمريض

التمريض

أستاذ مشارك / أستاذ مساعد

تمريض الطوارئ

أستاذ

كلية العلوم

التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات

– تقنيات حيوية

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

– علم الدم

– علم المناعة

الكيمياء التطبيقية

جميع تخصصات الكيمياء التطبيقية

كلية الصيدلة

الصيدلة

كيمياء دوائية صيدلانية / كيمياء حيوية صيدلانية

أستاذ مساعد

خبرة لا تقل عن سنتين

كلية تكنولوجيا المعلومات

هندسة البرمجيات

هندسة البرمجيات

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

ماجستير

يقبل طلب من لديه معادلة في احدى هذه التخصصات

علم الحاسوب

علم الحاسوب

الأمن السيبراني

الأمن السيبراني

علم البيانات والذكاء الاصطناعي

علم البيانات والذكاء الاصطناعي

كلية العمارة والتصميم

التصميم الداخلي

التصميم الداخلي

أستاذ مشارك / أستاذ مساعد

التحريك والوسائط المتعددة

الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة

العمارة

العمارة الرقمية

أستاذ مشارك

كلية الآداب والعلوم التربوية

التربية الرياضية

الإدارة الرياضية

علم الحركة

علم نفس رياضي

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

لديه خبرة في تدريس الألعاب الجامعية والفردية

الاعلام الرقمي

الاعلام الرقمي

اللغة الإنجليزية التطبيقية

اللغة الإنجليزية التطبيقية

أستاذ مساعد

العلوم الأساسية والإنسانية

ألماني

ماجستير

كلية الأعمال

إدارة الأعمال

نظم المعلومات الإدارية

أستاذ مساعد

التحول الرقمي

التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي

التسويق الإلكتروني

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

التكنولوجيا المالية

التكنولوجيا المالية

نظم معلومات مالية

ذكاء الاعمال وتحليل البيانات

ذكاء الاعمال

تحليل بيانات الاعمال

إدارة سلاسل التزويد والإدارة اللوجستية الرقمية

اللوجستيات وسلاسل التزويد

إدارة المستشفيات

إدارة المستشفيات

كلية الحقوق

الحقوق

قانون الأعمال_الذكاء الاصطناعي

استاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

خبرة تدريسية لا تقل عن سنتين

قانون إداري

قانون تجاري

كلية الهندسة والتكنولوجيا

الهندسة الكهربائية

هندسة الكهرباء

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

هندسة الميكاترونكس

ميكاترونكس

الهندسة الميكانيكية

ميكانيك

هندسة الطاقة المتجددة

طاقة متجددة

هندسة الحاسوب

هندسة الحاسوب

الروبوتات والذكاء الاصطناعي

الروبوتات والذكاء الاصطناعي

يشترط في المتقدم:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها

أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.

أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة (إرفاق ما يثبت ذلك)، واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.

يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.

أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.

تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.

تعطى الأولوية من لديه خبره عملية.

أن يكون لدى المتقدم معادلة شهادة في التخصص المطلوب

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:

الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.

معادلة شهادة الدكتوراه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الترقيات الأكاديمية (إن وجد)

السيرة الذاتية.

وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.

الوثائق الشخصية (هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة أو جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا علماً بأن اخر موعد لقبول الطلبات يوم 29/5/2026

https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)