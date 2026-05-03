حسان يفتتح مدرسة “مرو” الثانوية للبنات في إربد ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية

وطنا اليوم:افتتح رئيس الوزراء جعفر حسَان، قبيل ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في محافظة إربد، الأحد، مدرسة مرو الثانويَّة للبنات في لواء قصبة إربد، والتي نفّذت ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، الذي أطلقته الحكومة العام الماضي بدعم من مؤسسات القطاع الخاص.

وأشاد رئيس الوزراء بمبادرة جمعية البنوك، بإنشاء 19 مدرسة خلال المرحلة الأولى من المسؤولية المجتمعية الذي بدأ العام الماضي ويستهدف بناء 100 مدرسة جديدة على مستوى المملكة وفي جميع المحافظات خلال العامين المقبلين.

وجال رئيس الوزراء، يرافقه وزير التَّربية والتَّعليم والتَّعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة ورئيس جمعيَّة البنوك باسم السَّالم، في مبنى المدرسة الجديد، الذي يضمّ غرفاً صفية تراعي التباعد بين الطلبة وأعدادهم فيها، وأخرى للمعلمين، وصفوفاً لرياض الأطفال، ومختبرات، صُممت بمواصفات عالمية وصديقة للبيئة خدمة للطلبة والعملية التعليمية، وتراعي أيضاً احتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مسرح وملعب؛ لتعزيز الأنشطة اللامنهجية وانخراط الطلبة فيها، وتتسع المدرسة لقرابة 500 طالب وطالبة.

وفي سياق متصل، تسلّمت وزارة التربية والتعليم 6 مدارس جديدة (من بينها مدرسة مرو الثانويَّة للبنات)، ضمن المرحلة الأولى من مشروع المسؤولية المجتمعية، ثلاثة منها سيبدأ التدريس فيها مطلع العام الدراسي المقبل.

كما يجري العمل على استكمال بناء 11 مدرسة أخرى، سيتم تسليمها قبل بدء العام الدراسي المقبل، فيما يجري العمل على إعداد الدراسات والتصاميم لمدرستين على أن يتم تسليمهما مطلع آذار المقبل.

وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع المسؤولية المجتمعية إنشاء 19 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، بدأ العمل على إعداد التصاميم الهندسية لها.

ويأتي إنشاء هذه المدارس ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية، إضافة إلى المشاريع المدرجة ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم، فيما جاء اختيار هذه المدارس ومواقعها بناء على الحاجة الماسّة لها ولتعالج مشاكل أساسية؛ كالاستغناء عن المباني المستأجرة، وحل مشكلتي الاكتظاظ في الصفوف ونظام الفترتين، فضلاً عن التوسع بالتعليم المهني ولتخدم أحياء جديدة وتواكب التوسع العمراني.

وضمن التوجه الحكومي للنهوض بالقطاع التعليمي، تتضمن المدارس الجديدة رياض أطفال فضلاً عن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي الحكومي المجاني والذي سيبدأ تطبيقه مطلع العام الدراسي المقبل في مناطق البادية الجنوبية، وسيتم التوسع تدريجياً في المشروع ليشمل جميع محافظات المملكة.