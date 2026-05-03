الصين ستستعين بـ 8500 روبوت لإدارة شبكة الكهرباء باستثمارات مليار دولار

وطنا اليوم:تكثف الصين استخدام الروبوتات في شبكة الكهرباء، وتخطط لنشر آلاف الآلات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي في مختلف أنحاء بنيتها التحتية.

وتعتزم الحكومة، وفقًا لتقارير محلية، شراء نحو 8,500 روبوت هذا العام لتنفيذ مهام الفحص والصيانة، بما في ذلك العمل في المواقع النائية والخطرة.خصصت مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية ما يقارب مليار دولار أميركي لهذه المبادرة، مما يُشير إلى توجهٍ جاد نحو دمج الروبوتات في الأنظمة الوطنية الحيوية، بحسب تقرير لموقع “إنترستينغ إنجنيرينغ” المتخصص في أخبار التكنولوجيا والابتكارات.

وفي يناير 2026، تمكن باحثون صينيون من تقليص زمن الاستجابة لأعطال الشبكة إلى 0.1 ثانية، مما يتيح عزل الأعطال بسرعة، واستعادة الخدمة، واكتشاف الأعطال الدقيقة في التيارات الصغيرة عند مستويات مئات الميلي أمبير.أتمتة شبكة الكهرباء بالروبوتات

تُسرّع الصين وتيرة نشر الروبوتات المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي لإدارة البنية التحتية الحيوية للطاقة، حيث تُطلق شركات المرافق الحكومية الكبرى خطط شراء واسعة النطاق.

ولهذا الغرض، خصصت مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية 6.8 مليار يوان (حوالي مليار دولار أميركي) في عام 2026 لاقتناء أنظمة الذكاء الاصطناعي، أو الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لما ذكرته صحيفة جيميان الصينية.

وتخطط الشركة لشراء حوالي 8500 وحدة هذا العام كجزء من استراتيجيتها للتطوير الداخلي، بحسب ما أفادت به صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

ستضطلع هذه الروبوتات بمجموعة واسعة من المهام، تشمل فحص المحطات الفرعية البعيدة، ومراقبة شبكات النقل، وإجراء الصيانة في البيئات الخطرة أو التي يصعب الوصول إليها.

وتشمل إحدى الركائز الرئيسية للخطة حوالي 5,000 كلب آلي مصمم لمهام الدوريات والتفتيش، لا سيما في المناطق الجبلية.

إضافةً إلى ذلك، سيتم نشر روبوتات شبيهة بالبشر وروبوتات ثنائية الأذرع لعمليات أكثر تعقيدًا وعالية المخاطر، مثل صيانة خطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي جدًا.ولا يقتصر هذا التوجه على شركة مرافق واحدة؛ إذ تستثمر شركة شبكة كهرباء جنوب الصين وشركات أخرى في تقنيات مماثلة، ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي إنفاق القطاع على الذكاء الاصطناعي 10 مليارات يوان (1.46 مليار دولار) بحلول عام 2026.

وتُشغّل مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية حاليًا خدماتها في 26 منطقة من أصل 31 منطقة على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي للصين، بينما تُغطي شركة شبكة كهرباء جنوب الصين خمس مناطق جنوبية، بما في ذلك مقاطعة قوانغدونغ، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

تفاصيل الخطة

تقود مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية هذا الجهد، بالتعاون مع شركات روبوتات محلية رائدة، من بينها “Unitree Robotics” و”Deep Robotics” و”AgiBot” و”UBTech Robotics” و”Fourier Intelligence”، لتوفير أسطول متنوع من الروبوتات.

وتشمل الخطة نشر أكثر من 600 مهمة متخصصة، تتراوح بين عمليات التفتيش الروتينية والصيانة المعقدة عالية المخاطر.

يضم هذا النظام 500 روبوت بشري مصمم للعمليات الشاقة، مثل العمل على خطوط البنية التحتية ذات الجهد العالي جدًا، مدعومًا بحوالي 5,000 كلب روبوتي رباعي الأرجل لمهام الدوريات والتفتيش، و3,000 روبوت ثنائي الأذرع بعجلات للصيانة المنسقة.وتشكل هذه الأنظمة مجتمعةً قوة عاملة روبوتية متكاملة تهدف إلى تحسين الكفاءة والموثوقية في جميع أنحاء الشبكة.