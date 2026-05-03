بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

بمشاركة 23 جامعة.. فيلادلفيا تؤكد حضورها التنافسي في بطولة الجامعات الأردنية للريشة الطائرة

3 ساعات ago
بمشاركة 23 جامعة.. فيلادلفيا تؤكد حضورها التنافسي في بطولة الجامعات الأردنية للريشة الطائرة

وطنا اليوم:في مشهد يعكس جاهزيتها الرياضية وتنامي حضورها في الساحة الجامعية، سجّلت جامعة فيلادلفيا حضورًا تنافسيًا لافتًا في بطولة الجامعات الأردنية للريشة الطائرة، التي استضافتها جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في إربد، بمشاركة واسعة ضمّت 23 جامعة حكومية وخاصة.
وعلى مستوى منافسات الطلاب، قدّم فريق الجامعة أداءً متماسكًا عكس جاهزية فنية وبدنية عالية، مكّنه من بلوغ الدور الثاني بعد حلوله في المركز الثاني ضمن مجموعته، إثر ثلاثة انتصارات مستحقة على فرق الجامعات المشاركة، قبل أن يختتم مشاركته عقب مواجهة تنافسية أمام الجامعة الهاشمية.
وفي منافسات الطالبات، واصل فريق الجامعة تألقه ببلوغه الدور ربع النهائي، بعد سلسلة من العروض القوية التي تُوّجت بانتصارات مستحقة، قبل أن يختتم مشواره عند هذا الدور أمام الفريق المستضيف.
وتؤكد هذه النتائج المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها جامعة فيلادلفيا في خارطة النشاط الرياضي الجامعي، وتعكس فاعلية البرامج التي تنفذها عمادة شؤون الطلبة، ممثلة بدائرة الأنشطة الرياضية، في رعاية المواهب الطلابية وصقل قدراتها ضمن بيئة تنافسية احترافية.
كما تندرج هذه المشاركة ضمن توجهات الجامعة الرامية إلى ترسيخ حضورها في المحافل الوطنية، وتعزيز تنافسيتها الرياضية، بما ينسجم مع رؤيتها في بناء شخصية طالب متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والكفاءة البدنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:47

شؤون السكان : تعدد الزوجات في الأردن لا يتجاوز 1.3%

12:40

رئيس الوزراء: ماضون في مشاريع استراتيجية تعزز النمو في المحافظات

12:35

قاليباف: المرشد الإيرني طلب عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات

12:12

افتتاح 3 مشاريع سياحية جديدة في البحر الميت تزامنًا مع عيد الاستقلال

12:05

وفيات الأحد 3-5-2026

11:50

نقابة الصحفيين تتحفظ على مؤشرات دولية لقياس الحريات العامة

11:40

صادرات بلغت صفر برميل خلال أبريل.. سابقة للنفط الكويتي منذ عقود

11:31

بنك ABC في الأردن يساهم في إطلاق محرك وطني للذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع المالي والمصرفي

11:29

ترامب: هناك احتمال أن تُستأنف الهجمات الأميركية على إيران

11:23

البريد الأردني يحذر من رسائل الاحتيال الإلكتروني

11:17

مفوضية اللاجئين: 210 دنانير إضافية للأسر الأكثر احتياجا ضمن برنامج العودة الطوعية

11:13

غضب يتفجر ضد مسؤول مصري.. بسبب رغيفَي خبز وكيس فول

وفيات
وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026