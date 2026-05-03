غضب يتفجر ضد مسؤول مصري.. بسبب رغيفَي خبز وكيس فول

ساعتين ago
وطنا اليوم:شهدت إحدى المدارس بمحافظة بني سويف جنوب مصر واقعة أثارت موجة عارمة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بطلها وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.
أما السبب فعبارات ساخرة، ومتنمرة لطالبة إثر بساطة وجبتها المدرسية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى جولة تفقدية قام بها وكيل وزارة التعليم داخل إحدى المدارس بقرية نزلة المشارقة، حيث لاحظ وجود طعام داخل درج إحدى الطالبات، يتكون من”رغيفين من الخبر الخبز وكيس فول” لتناولها خلال اليوم الدراسي.

وجبة متواضعة وأسرة بسيطة
ليتبين وفق روايات شهود العيان أن الطالبة تنتمي لأسرة بسيطة وتتحصل يومياً على مبلغ محدود لتغطية نفقاتها، واعتادت جلب وجبة متواضعة لسد رمقها خلال اليوم الدراسي.
وفي موقف أثار السخط والغضب طلب وكيل الوزارة إخراج الطعام أمام زميلات الطالبة، ووجه لها عبارات ساخرة قائلاً: “ده هتاكليه إزاي؟ طبعاً هتقعدي في الفسحة تغمسي”.
هذا ولم يتوقف الأمر عند السخرية، بل وجه وكيل الوزارة بتحريز الطعام وإحالة المشرف الاجتماعي للتحقيق لسماحه للطالبة بدخول هذا الطعام.
فيما أدى تصرف المسؤول إلى تدهور الحالة النفسية للطالبة بشكل كبير، حيث عادت إلى منزلها في حالة سيئة للغاية، وأبدت رفضاً تاماً للذهاب إلى المدرسة مجدداً نتيجة الإحراج الذي تعرضت له أمام زملائها.
كما أثارت الحادثة موجة من الاستياء والغضب بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن تصرف المسؤول يفتقر إلى الإنسانية، مطالبين بضرورة إقالته لعدم احترامه ومراعاته الظروف المعيشية للأسر وحماية كرامة الطلاب داخل المنشآت التعليمية.


