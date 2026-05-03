من الانطلاق حتى العودة.. الخلايلة يوضح بشأن ترتيبات الحج والأسعار للعام الحالي

وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن عدد الحجاج الأردنيين لهذا العام يبلغ 8 آلاف حاج، فيما يبلغ عدد حجاج عرب 48 ما مجموعه 4500 حاج، بالإضافة إلى أقل من من 500 من الإداريين والمرافقين، وبالتالي عدد الوفد الأردني للحج هذا العام يبلغ 13 ألف حاج.

وقال، إن تكلفة حج هذا العام التي حددها الوزارة في حدها الأدنى 3140 دينار، وهي الأقل في العالم، حيث تشمل توفير السكن في المدينة المنورة و مكة المكرمة الهدي في الغرفة الرباعية الواحدة والنقل ومخيمات منى وعرفات ووجبات الطعام وذبح الهدي، ومن أراد أخذ خدمات أعلى فإن الأسعار سترتفع بارتفاع أسعار الفنادق في مدينة مكة المكرمة.

وأضاف أن التصريحات التب صدرت حول انطلاق بعثة الحج الأردنية ليست من مصدرها من الوزارة، وقد خرجت من جمعية وكلاء السياحة والسفر، التي لا صلاحية لها في إعلان موعد انطلاق قوافل الحج، التي تخضع لترتيبات خاصة في الوزارة التي تُعتبر المسؤولة مباشرة عن هذا الموضوع.

واشار إلى أن إعلان انطلاق أول قوافل الحج بخضع لترتيبات وبرنامج خارص خاصة مُعد من الوزارة يراعي الترتيبات مع الجانب السعودي ومدى جاهزية السكن وعدم وجود ازدحامات على الحدود وتوفير حافلات بديلة، مؤكداً على استعداد النقاط التابعة للوزارة على استقبال وتفويج الحجاج بما يسهل عليهم المرور عبر الحدود بسهولة وضمان وصولهم إلى المدينة المنورة بأمن وسلامة.

وبين الخلايلة أن هناك برنامجاً خاصاً لتفويج الحجاج من المدينة إلى مكة، وسيتم هذا العام تحقيق المبيت في المدينة المنورة لمدة 3 أيام، ومن ثم يتم التفويج إلى مكة المكرمة، وهذه الإجراءات التي تعتمدها الوزارة تسير وفق خطة محكمة ومعدة منذ أشهر.

وأضاف أنه سيكون هناك العديد من التحديثات على برامج الحج لهذا العام، تشمل السكن والخيم في منى وعرفات والوجبات المقدمة للحجاج ومتابعة كل كبيرة وصغيرة، وسيتم توزيع كتيبات للحجاج وإرشادات وربطهم بمجموعات على الواتس آب، بحيث يتم ضمان عدم فقدان وضياع أي حاج عن زملائه، بالإضافة إلى الخدمات الطبية التي سيتم تقديمها للحجاج، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع الجانب السعودي على دخول الحافلات الأردنية إلى داخل المدينة المنورة، لكن عند مشارف مدينة مكة المكرمة سيتم استئجار حافلات سعودية للتنقل داخل المدينة.

وأشار إلى أنه تم إصدار شهادات خلو الحجاج من الأمراض السارية والمعدية والفشل الكلوي والسرطان الذي قيد العلاج وغيرها، ونعمل كخلية نحل لإنجاح موسم الحج.

وكشف أن الخيم الأردنية ستكون قريبة جداً من موقع رمي الجمرات وعرفات، حيث باتت اليوم موجودة في أفضل المواقع.

وبين أن الوزارة ستقوم بتوفير وجبات الطعام من خلال بوفيات مفتوحة للحجاج داخل المساكن بما يقلل الكلفة والجهد على الحجاج، حيث سيتم إعداد وجبات الطعام من قبل طهاة أردنيين.

وحذر الخلايلة من التعامل مع أي برنامج أو تصريح أو إعلان لتقديم خدمات تتعلق بالحج خارج نطاق الوزارة “الحج من غير تصريح”، كونه هناك تشديد كبير من قبل الجانب السعودي، كما أنه يعرض الحاج للخطر، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بمراقبة هذا الموضوع بالتعاون مع الجهات الرسمية لمنعها.