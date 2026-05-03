3 ساعات ago
الجيش الإسرائيلي ينذر مجددا بإخلاء عدة بلدات جنوب لبنان

وطنا اليوم:أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم تحذيرا عاجلا للسكان في جنوب لبنان حثهم فيه على إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر إلى مناطق مفتوحة. وقال الجيش بمنشور على إكس اليوم الأحد إنه ينفذ عمليات ضد جماعة حزب الله عقب ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.
كما حذر من أن أي شخص يوجد بالقرب من مقاتلي حزب الله أو منشآته قد يكون عرضة للخطر.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان سابق أنه شن غارات “على العديد من الأهداف” التابعة لحزب الله، مشيراً إلى “تدمير نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب في عدة مناطق” خلال ال24 ساعة الماضية.

“تصعيد واسع”
أتى هذا الإنذار بعد يوم عنيف، شهد “تصعيدا واسعا” تمثّل في شنّ أكثر من 90 غارة على بلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط 16 قتيلاً وعدد من الجرحى، فيما توزعت الضربات على أكثر من 50 بلدة، بينها عدشيت، زوطر، حبوش، الريحان، الجبور، برغز، وادي بلاط، بصليا، جباع وبرج قلاويه، بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف محيط هذه المناطق، وفق ما أوضحت السلطات اللبنانية.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله بدأ منذ 17 أبريل الماضي، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري البلدين في واشنطن.
إلا أن القوات الإسرائيلية واصلت تنفيذ هجمات خصوصاً على الجنوب اللبناني، وتدمير عشرات القرى والبلدات.
كما توغل الجنود الإسرائيليون في العشرات من البلدت والقرى. بينما تبادل إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، الاتهامات بخرق اتفاق الهدنة.


