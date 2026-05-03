بنك ABC في الأردن يساهم في إطلاق محرك وطني للذكاء الاصطناعي لخدمة القطاع المالي والمصرفي

وطنا اليوم: انسجاماً مع رؤيته الهادفة إلى دعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي، أعلن بنك ABC في الأردن عن مساهمته في إنشاء محرك وطني للذكاء الاصطناعي متخصص في المهارات المالية والمصرفية والتأمينية، بهدف دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في مواكبة التطورات والمستجدات المصرفية والتكنولوجية.

إن من أبرز أهداف إنشاء المحرك الوطني للذكاء الاصطناعي دعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي وتطوير حلول ذكية لتحليل البيانات وتعزيز إدارة المخاطر وتحسين تجربة العملاء بالاضافة الى رفع كفاءة العمليات التشغيلية. كما تستفيد منه البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات التكنولوجيا المالية بالاضافة الى الموظفون والعملاء والجهات الرقابية والجامعات وغيرها.

يأتي هذا المشروع الريادي ليعكس التزام بنك ABC بدوره المؤسسي والاجتماعي في دعم المبادرات التي تعزز استراتيجيات المملكة في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي، وبما يتوافق مع التوجهات العالمية نحو بناء أنظمة مصرفية أكثر تطوراً وكفاءة.

وفي هذا الإطار، صرح سعادة السيد جورج فرح صوفيا، المدير العام لبنك ABC في الأردن: “نحن في بنك ABC نؤمن بأن الاستثمار في التقنيات الحديثة هو استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني. ومساهمتنا في تطوير المحرك الوطني للذكاء الاصطناعي تمثل امتداداً لالتزامنا بدعم المبادرات التي تعزز الابتكار وترفع من جاهزية القطاع المالي لمواجهة متطلبات التحول الرقمي. هذا المشروع سيساهم في بناء قاعدة معرفية متقدمة وتمكين الكفاءات الوطنية بالمهارات المطلوبة لعالم مالي يتغير بوتيرة متسارعة.”

ويؤكد بنك ABC في الأردن أن هذا التعاون يشكل خطوة إضافية في مسيرته نحو دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره كشريك رئيسي في تطوير منظومة مالية مبتكرة تواكب المعايير العالمية.