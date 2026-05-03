بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

دائرة الجمارك الأردنية تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة

3 ساعات ago
دائرة الجمارك الأردنية تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة

وطنا اليوم:أظهرت دائرة الجمارك الأردنية مستوى عالياً من الاحترافية والكفاءة في التعامل مع عدد من القضايا النوعية حيث تمكنت مديرية مكافحة التهريب وبالتعاون مع مديرية الاستخبار الجمركي من ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة كان أبرزها كمية من المشروبات الكحولية بضبطين منفصلين احداهما كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل صهريج مياه أُعدّ لهذه الغاية بكمية بلغت نحو (4000)لتر.
وشملت المضبوطات نحو (60) ألف لتر من مادة الديزل و(4000) كروز من الدخان بالإضافة إلى (21) طناً من التبغ المفروم إلى جانب كميات من البضائع المقلدة المتنوعة من بينها (31) ألف قطعة ملابس مختلفه وغيرها من المهربات.
وفي سياق متصل تمكن مركز جمرك مطار التخليص من ضبط كمية من المواد المخدرة تمثلت بـ (16) كغم من مادة الماريجوانا (250) لتراً من مواد مخدرة سائلة حيث جرت هذه الضبطيات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.
وأكدت دائرة الجمارك الأردنية استمرارها في تكثيف جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة كافة أشكال التهريب واذ تُهيب الجمارك الأردنية بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي معلومات عبر الرقم المجاني (105).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:10

قرارات لمجلس الوزراء تتعلق بالواقع التَّنموي لمحافظة إربد

16:41

أبو علي : لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار

16:38

مستشفى الجامعة الأردنيّة يبحَثُ سُبُلَ تعزيز التعاون معَ مُتصرّف لواء الجامعة

16:08

الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء

16:04

في تصرف مستفز.. زوجة بن غفير تحتفل بعيد ميلاده بكعكة حبل المشنقة

15:55

التربية: إعادة اختراع العجلة

15:52

منصّة زين و Replit وطماطم يدعون المطوّرين للتسجيل في هاكاثون “Prompt and Play”

15:49

لا صوت يعلو فوق صوت المعركة

15:41

إغلاق أجزاء من طريق الرويشد بسبب الغبار وانعدام الرؤية

15:33

الموت يغيب أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر

15:27

الحاج توفيق يلتقي امين عام جامعة الدول العربية

15:24

جامعة البترا تدخل قائمة أفضل 500 جامعة في تصنيف “التايمز” لجامعات آسيا

وفيات
وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026