دائرة الجمارك الأردنية تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة

وطنا اليوم:أظهرت دائرة الجمارك الأردنية مستوى عالياً من الاحترافية والكفاءة في التعامل مع عدد من القضايا النوعية حيث تمكنت مديرية مكافحة التهريب وبالتعاون مع مديرية الاستخبار الجمركي من ضبط كميات كبيرة من المواد المهربة كان أبرزها كمية من المشروبات الكحولية بضبطين منفصلين احداهما كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل صهريج مياه أُعدّ لهذه الغاية بكمية بلغت نحو (4000)لتر.

وشملت المضبوطات نحو (60) ألف لتر من مادة الديزل و(4000) كروز من الدخان بالإضافة إلى (21) طناً من التبغ المفروم إلى جانب كميات من البضائع المقلدة المتنوعة من بينها (31) ألف قطعة ملابس مختلفه وغيرها من المهربات.

وفي سياق متصل تمكن مركز جمرك مطار التخليص من ضبط كمية من المواد المخدرة تمثلت بـ (16) كغم من مادة الماريجوانا (250) لتراً من مواد مخدرة سائلة حيث جرت هذه الضبطيات بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.

وأكدت دائرة الجمارك الأردنية استمرارها في تكثيف جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومكافحة كافة أشكال التهريب واذ تُهيب الجمارك الأردنية بالمواطنين التعاون والإبلاغ عن أي معلومات عبر الرقم المجاني (105).