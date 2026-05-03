شؤون السكان : تعدد الزوجات في الأردن لا يتجاوز 1.3%

وطنا اليوم:أوضح المجلس الوطني لشؤون السكان، أن الحالة الزواجية للسكان تختلف عن عدد حالات الزواج التي تتم في المحاكم وتسجل في دائرة الأحوال المدنية والجوازات كل سنة.

وأضاف المجلس في بيان، اليوم الأحد، إن المقصود بالحالة الزواجية توزيع الأردنيين والأردنيات الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما إلى مجموعتين هما: من سبق لهم/ لهن الزواج، ومن لم يسبق لهم/ لهن الزواج بعد، وإن الحالة الزواجية الراهنة للأردنيين والأردنيات ليست وليدة سنة واحدة بعينها، بل هي نتاج ما حصل في عقود عديدة ماضية من حالات زواج وطلاق ووفاة بين الأردنيين والأردنيات، ولذا لا تتغير هذه الحالة بين عشية وضحاها.

وتبين أحدث البيانات المتاحة من دائرة الأحوال المدنية والجوازات أن 67.3 بالمئة من الأردنيات (15+ سنة) سبق لهن الزواج، وأن 56.9 بالمئة من الأردنيين (15+ سنة) قد سبق لهم الزواج، وتشمل مجموعة من سبق لهم/لهن الزواج كلا من المتزوجين والمتزوجات حاليا، والمطلقين والمطلقات، والأرامل من الجنسين.

وأشار إلى أنه في حال استبعاد الفئة العمرية الأصغر وهي فئة 15-19 سنة، تصبح نسبة من سبق لهم الزواج من الأردنيين 66.7 بالمئة، وبين الأردنيات 77.5 بالمئة، وبصورة عامة ترتفع نسبة من سبق لهم/لهن الزواج مع تقدم العمر إلى نحو 96 بالمئة بين الأردنيين والأردنيات في الأعمار 75 سنة فأكثر.

وأوضح المجلس أنه فيما يخص تعدد الزوجات بين الرجال الأردنيين فهو نسبة قليلة، حيث أن نحو 1.3 بالمئة فقط من الأردنيين المتزوجين لديهم أكثر من زوجة واحدة، وعددهم تقريبا 39 ألف متزوج، ويعود تدني نسبة تعدد الزوجات في الأردن إلى أن زواج الرجل المتزوج بزوجة ثانية يسبقه عادة طلاقه لزوجته الأولى، ما يعني أنه قد بقي لديه زوجة واحدة، وهذا يجعل وجود زوجة واحدة للمتزوج هو النمط السائد في الأردن، وأن تعدد الزوجات حالة نادرة.

وبالنسبة للمطلقين والمطلقات والأرامل من الجنسين، تبلغ نسبة المطلقين بين الأردنيين 25 سنة فأكثر 3.3 بالمئة، وبين الأردنيات 25 سنة فأكثر 5.6 بالمئة، مع وجود فرق كبير بين الأردنيين والأردنيات في نسبة وعدد الأرامل؛ فبينما تبلغ نسبة الأرامل بين الرجال الأردنيين ممن أعمارهم 60+ سنة أقل من واحد بالمئة، تبلغ هذه النسبة نحو 42 بالمئة بين الأردنيات ممن أعمارهن 60+ سنة، وبينما يبلغ عدد الأرامل بين الرجال الأردنيين أقل من 3 آلاف أرمل، يبلغ عدد الأرامل بين الأردنيات نحو 221 ألف أرملة.

ويعود الفرق الكبير بين الأردنيين والأردنيات في نسبة وعدد الأرامل إلى 9 أسباب، 7 منها أسباب ديموغرافية واجتماعية، وسببان أحدهما بيولوجي وآخر تشريعي.