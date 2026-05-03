بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المومني: تخصيص 2 مليون دينار لصيانة طريق الرمثا في إربد

3 ساعات ago
المومني: تخصيص 2 مليون دينار لصيانة طريق الرمثا في إربد

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة محمد المومني إن الحكومة قررت تشكيل لجنة برئاسة وزير النقل لدراسة واقع النقل من ألوية محافظة إربد، بهدف تسهيل وصول العاملين إلى المدن الصناعية والتنموية، على أن يُبحث تمويل الحلول المقترحة من خلال الاستثمار أو الحكومة.
وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء في إربد، أنه تقرر تخصيص 2 مليون دينار لصيانة طريق الرمثا – شارع الأربعين.
وأشار المومني إلى أنه سيتم تأهيل البنية التحتية للطريق المؤدي إلى المستشفى وربطه بالطريق الدائري، بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دينار، على أن يكون من الطرق المدفوعة.
وأوضح أن رئيس الوزراء وجّه بدراسة ورفع التنسيبات اللازمة لتجديد الإعفاءات الضريبية والجمركية.
وقال إن مجلس الوزراء ناقش عددا من المشاريع التنموية الحيوية، أبرزها تطوير الطرق والبنية التحتية التي تخدم مستشفى الأميرة بسمة الجديد، واستحداث مركز لعلاج السرطان في المستشفى، إلى جانب المضي قدماً في استكمال الطريق الدائري في المحافظة.
وأوضح أن 9 مليارات دينار سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني كاستثمار في المشاريع الاستراتيجية الكبرى.
وأوضح أن الجلسة الثانية لمجلس الوزراء في المحافظة تأتي في إطار متابعة تنفيذ الرؤية التنموية على أرض الواقع وتعزيز التواصل مع ممثلي المحافظة، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الجلسات ستركز على عرض ما تحقق خلال العام الماضي، ومناقشة التحديات والأولويات، وطرح رؤى المرحلة المقبلة بما يعزز ارتباط القرارات الحكومية باحتياجات المحافظات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:10

قرارات لمجلس الوزراء تتعلق بالواقع التَّنموي لمحافظة إربد

16:41

أبو علي : لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار

16:38

مستشفى الجامعة الأردنيّة يبحَثُ سُبُلَ تعزيز التعاون معَ مُتصرّف لواء الجامعة

16:08

الحاج توفيق يطرح مبادرة عربية لاستدامة سلاسل الإمداد وأمن الطاقة والغذاء

16:04

في تصرف مستفز.. زوجة بن غفير تحتفل بعيد ميلاده بكعكة حبل المشنقة

15:55

التربية: إعادة اختراع العجلة

15:52

منصّة زين و Replit وطماطم يدعون المطوّرين للتسجيل في هاكاثون “Prompt and Play”

15:49

لا صوت يعلو فوق صوت المعركة

15:41

إغلاق أجزاء من طريق الرويشد بسبب الغبار وانعدام الرؤية

15:33

الموت يغيب أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر

15:27

الحاج توفيق يلتقي امين عام جامعة الدول العربية

15:24

جامعة البترا تدخل قائمة أفضل 500 جامعة في تصنيف “التايمز” لجامعات آسيا

وفيات
وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026وفيات الخميس 30-4-2026القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026