الأمن يحذر من الأجواء المغبرة خاصة على الطرق الخارجية

وطنا اليوم:أكدت مديرية الأمن العام ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه من خطر تدني او انعدام مدى الرؤية الأفقية خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة نتيجة الغبار المثار بفعل الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

ودعت مرضى الجهاز التنفسي والعيون إلى إغلاق النوافذ وأخذ الاحتياطات اللازمة، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح كالألواح والصفائح المعدنية، داعية الى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 اذا دعت الحاجة لذلك.

وبدء الأردن بالتتأثر فعليا بهبوب رياح الخماسين؛ حيث أظهرت صور الأقمار الصناعية بدء تشكل موجات غبارية كثيفة في مناطق البادية الشرقية والجنوبية، مما أسفر عن تدن كبير في مدى الرؤية الأفقية.

انعدام الرؤية على الطرق الدولية والخارجية

ومن المتوقع أن تتصاعد سرعة الرياح تدريجيا خلال الساعات القادمة، لتصل بعض هباتها إلى 100 كيلومتر في الساعة بمناطق البادية الشرقية والجنوبية.

وسيؤدي هذا النشاط المتزايد إلى كثافة الغبار، مما ينذر بتدن شديد، وربما انعدام تام لمدى الرؤية على الطرق الصحراوية والخارجية.

وتشمل المناطق الأكثر تأثرا “طريق بغداد الدولي” الرابط بين عمان وبغداد، إلى جانب المعابر الحدودية الرئيسية مثل “العمري” و”الطريبيل” و”المدورة”، حيث يتوقع أن تصل الرؤية إلى أدنى مستوياتها خاصة خلال ساعات العصر والمساء.

تأثيرات متفاوتة تعم كافة المحافظات

وعلى صعيد متصل، تتأثر مختلف محافظات المملكة في هذه الأثناء بهبوب رياح نشطة. وتشير التوقعات الجوية إلى ازدياد شدة هذه الرياح مع مرور الوقت، لتصبح مثيرة للغبار والأتربة بدرجات متفاوتة في عموم المناطق، مما يستدعي أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء التنقل.