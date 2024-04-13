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الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز

منذ 51 ثانية
الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز

وطنا اليوم_أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الحرس الثوري أوقف السفينة “MCS ARIES” عبر تنفيذ عملية إنزال عسكري بالقرب من المضيق، مشيرة إلى أن السفينة كانت ترفع علم البرتغال وتديرها شركة “ZODIAC” المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفير.

وأكدت أنه يتم حاليا نقل السفينة إلى المياه الإيرانية.

وفي وقت سابق، أفادت وكالتا “يو كاي أم تي أو” و”أمبري” البريطانيتان للأمن البحري، بأنه تم الاستيلاء على سفينة من قبل “سلطات إقليمية” على بعد 50 ميلا بحريا قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية.

ولفتت “أمبري” إلى أنها اطلعت على “لقطات ثابتة لثلاثة أفراد على الأقل ينزلون من مروحية إلى ما يبدو أنها سفينة شحن”، لافتة إلى أن هذا الاسلوب “استُخدم سابقا من البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني”.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد التوتر في المنطقة، إذ أرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية تحسبا لهجوم إيراني محتمل ردا على ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل، وأدت إلى مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري بينهم ضابطان رفيعا المستوى.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إنه يتوقع أن تضرب إيران عدوها اللدود إسرائيل، التي تحملها مسؤولية الهجوم في دمشق، “عاجلا وليس آجلا”.

والخميس، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران شعرت أنه ليس أمامها خيار سوى الرد على الهجوم المميت على بعثتها الدبلوماسية بعد فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء.


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