وطنا اليوم:كشفت مصادر أن مجلس أدارة شركة الفوسفات الأردنية أوصى في اجتماع مجلس أدارته الذي عقد اليوم للهيئة العامه بتوزيع أرباح ماليه نقديه على المساهمين بنسبة 130%.
يشار أن رأس مال الشركة يبلغ 247.5 مليون دينار
أظهرت نتائج شركة مناجم الفوسفات الأردنية أن صافي ربحها وصل العام الماضي إلى 454 مليون دينار (640 مليون دولار)
أدارة الفوسفات تكافئ مساهميها بتوزيعات نقدية بنسبة 130%
وطنا اليوم:كشفت مصادر أن مجلس أدارة شركة الفوسفات الأردنية أوصى في اجتماع مجلس أدارته الذي عقد اليوم للهيئة العامه بتوزيع أرباح ماليه نقديه على المساهمين بنسبة 130%.