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أدارة الفوسفات تكافئ مساهميها بتوزيعات نقدية بنسبة 130%

منذ ساعتين
أدارة الفوسفات تكافئ مساهميها بتوزيعات نقدية بنسبة 130%

وطنا اليوم:كشفت مصادر أن مجلس أدارة شركة الفوسفات الأردنية أوصى في اجتماع مجلس أدارته الذي عقد اليوم للهيئة العامه بتوزيع أرباح ماليه نقديه على المساهمين بنسبة 130%.
يشار أن رأس مال الشركة يبلغ 247.5 مليون دينار
أظهرت نتائج شركة مناجم الفوسفات الأردنية أن صافي ربحها وصل العام الماضي إلى 454 مليون دينار (640 مليون دولار)


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