أدارة الفوسفات تكافئ مساهميها بتوزيعات نقدية بنسبة 130%

وطنا اليوم:كشفت مصادر أن مجلس أدارة شركة الفوسفات الأردنية أوصى في اجتماع مجلس أدارته الذي عقد اليوم للهيئة العامه بتوزيع أرباح ماليه نقديه على المساهمين بنسبة 130%.

يشار أن رأس مال الشركة يبلغ 247.5 مليون دينار

أظهرت نتائج شركة مناجم الفوسفات الأردنية أن صافي ربحها وصل العام الماضي إلى 454 مليون دينار (640 مليون دولار)