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الأمن العام: تلقينا نصف مليون اتصال خلال رمضان

8 أبريل 2024
الأمن العام: تلقينا نصف مليون اتصال خلال رمضان

وطنا اليوم:كشفت مديرية الأمن العام عن تلقي غرف العمليات والسيطرة (911) نصف مليون اتصال في شهر رمضان.
وقالت مديرية الأمن العام إنه تم الاستجابة إلى 350 ألف واجب، إضافة إلى آلاف الواجبات الأخرى اليومية والعملياتية المنفذة وفقاً للخطط والإجراءات الأمنية والمرورية.
وأضافت أن كوادر الأمن قدمت خلال شهر رمضان آلاف الخدمات الأمنية والإنسانية والمجتمعية في مناحي الحياة المختلفة.


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