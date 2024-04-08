المال للتمويل تكرم أسر شهداء الوطن بمناسبة ذكرى معركة الكرامة وعيد الأم

وطنا اليوم:تحت رعاية سعادة الدكتور نايف باشا الخزاعلة وبحضور عطوفة مدير شرطة المفرق العميد محمد الرواشدة، كرمت شركة المال للتمويل – الشركة الرائدة والمتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية في الأردن – أسر شهداء الوطن من مرتبات الأمن العام بمناسبة ذكرى معركة الكرامة وعيد الأم.

جاء هذا التكريم تقديراً للجهود المبذولة من منتسبي جهاز الأمن العام للحفاظ على أمن الوطن والمواطن، وتضحياتهم في سبيل ذلك. وقد تمّ تكريم أسر الشهداء في فرع المال للتمويل في محافظة المفرق.

وبهذه المناسبة، أعرب مدير عام شركة المال للتمويل السيد بشار معايعه، عن فخره واعتزازه بتقديم هذا التكريم لأسر شهداء الوطن، قائلاً: “إنّ تضحيات شهداء الوطن هي رمز للبطولة والشجاعة، ونحن ننحني إجلالا وتقديرا لهم ولأسرهم. إنّ هذا التكريم هو واجب علينا تجاه من ضحوا بأرواحهم من أجل أمن الوطن واستقراره.”

وأضاف معايعه: “إنّنا نؤمن في شركة المال للتمويل بأهمية المسؤولية الاجتماعية، ونحرص على تقديم الدعم لجميع فئات المجتمع، خاصةً أسر الشهداء الذين يستحقون كل التقدير والاحترام.”

وفي اطار ذلك اثنى الخزاعلة على جهود جهاز الامن العام وما يقدمه لهذا الوطن من تضحيات تحت ظل الراية الهاشمية واستذكر بطولات الشهداء ,كما وعبر عن جزيل الشكر لشركة المال على هذه المبادرة الطيبة والتي ستستمر في باقي محافظات المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة النبيلة تعد بمثابة التقدير الصادق من قبل شركة المال للتمويل للتضحيات التي قدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن الوطن، وتأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الوطنية الهامة لمعركة الكرامة والتي تمثل رمزاً للصمود والتضحية والوفاء.

وقد عبّرت أسر الشهداء عن شكرهم وتقديرهم لشركة المال للتمويل على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أنّ هذا التكريم يُمثّل مصدر فخر واعتزاز لهم.