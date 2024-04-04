بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بيان هام لــ”سرايا القدس” بمناسبة يوم القدس العالمي.. تحذير من المساس بالقدس والأقصى

4 أبريل 2024
بيان هام لــ”سرايا القدس” بمناسبة يوم القدس العالمي.. تحذير من المساس بالقدس والأقصى


وطنا اليوم_حذر الناطق العسكري باسم “سرايا القدس” أبوحمزة، في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي من المساس بالقدس والأقصى، مؤكدا أن “أي تحرك بشأن ذلك سيشعل المنطقة”.
وقال أبوحمزة: “يوم القدس العالمي تميز هذا العام بأن القدس قد أثارت الجبهات ووحدت الساحات وأن المس بالمسجد الأقصى سيشعل المنطقة”.

وأكد أبو حمزة” أن المقاومة ستواصل بمؤازرة جبهات الإسناد التصدي للاحتلال الإسرائيلي في محاور القتال كافة، ردا على التغول الإسرائيلي بحق المدنيين”.

وأضاف: “ما يجري في غزة يستوجب منا جميعا الوقوف عند مسؤولياتنا لتقديم الدماء في مواجهة الترسانة الصيهوأمريكية، والمطلوب من الجميع اليوم التكافل لنصرة غزة وفلسطين ولنكن وحدة في معسكر الإيمان في مواجهة الوحدة في معسكر الشيطان”.

وأوضح أبو حمزة: “نواصل برفقة فصائل المقاومة معركة طوفان الأقصى على المستوى العسكري والأمني والشعبي بعزم وثبات، وحضورنا الميداني يعني أننا نرفض الاحتلال الذي عليه التقاط الإشارة جيدا فنحن ماضون في المعركة على قاعدة وحدة الساحات”.

وأردف أبو حمزة: “إن ما يجري في الميدان، يؤكد أن فصائل المقاومة تواصل خوض معركة طوفان الأقصى بكل عزم على المستوى العسكري والأمني والشعبي”، مشددا على أن “المقاومة تواصل صد العدوان في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وحضورها الميداني يعني أنها ترفض الاحتلال وستستمر في المعركة على قاعدة وحدة الساحات”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
06:21

بعث زيادة حجم الصادرات الزراعيه بين الاردن والسعودية

05:02

اتفاقية لادارة وتشغيل ساحه البضائع الخطره بالعقبة

04:25

الأوقاف تصرّح حول مصليات العيد بالأردن

03:22

تخريج دورة القرأن الرمضانية رقم “4” في قيادة المنطقة العسكرية الشمالية

03:20

القيسي يبحث مع مجلس محافظة الكرك نسب انجاز المشاريع السياحية بالمحافظة

02:19

الاميره دانا فراس تبحث اجراءات مشروع دعم صمود التراث امام التغير المناخي

01:36

بيان صادر عن ديوان ابناء معان في عمان (بيت معان)

01:30

جامعة جدارا توقع اتفاقية شراكة مع شركة بلادور للحلول التقنية

01:25

ورشة تدريبة حول فن التفاوض في جامعة اليرموك

00:47

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تقيم إفطارًا خيريًا للأيتام

00:15

مع اقتراب عيد الفطر المبارك… بلدية خالد بن الوليد تقوم باعمال تنظيف داخل المقبرة في بلدة ملكا

00:01

ولي العهد يشارك مصابين عسكريين مأدبة الافطار

وفيات
وفيات الأربعاء 3-4-2024وفيات الثلاثاء 2-4-2024عشائر الشوبك تنعى القاضي عبد القادر الطورةوفيات الاثنين 1-4-2024وفيات الأحد 31-3-2024