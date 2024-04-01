الذهب يسجل مستويات تاريخية جديدة في الأسواق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر غرام الذهب عيار 21، الاثنين، 45.5 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 43.5 دينارا لجهة الشراء، ليسجل بذلك “مستوى قياسيا تاريخيا”.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محال الصاغة 52.5 و40.7 دينارا على التوالي.

عالميا، لامست أسعار الذهب مستوى مرتفعا على نحو قياسي الاثنين، بعد بيانات أظهرت أن التضخم الأميركي اعتدل في شباط، مما يعزز مراهنات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة في حزيران.

وبحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2255.39 دولارا للأوقية (الأونصة). وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا إلى 2256.09 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7% إلى 2275.70 دولارا للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مقابل سلة عملات منافسة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجمعة، إن أحدث بيانات للتضخم الأميركي “تتفق مع ما نرغب في رؤيته”.

ويتوقع المتعاملون بنسبة 69% أن يقوم المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة في حزيران، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وتعزز أسعار الفائدة الأقل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 25.22 دولارا للأوقية. وزاد البلاتين 0.6% إلى 913.85 دولارا للأوقية. وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1018.22 دولارا للأوقية.