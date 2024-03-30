أورنج الأردن تعزز مهارات 20 من رائدات الأعمال للحصول على فرص استثمارية 

وطنا اليوم_اختتمت أورنج الأردن مخيماً تدريبياً مكثفاً على مدار يومين بالشراكة مع مشروع “تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل” المنفذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتعاون مع شركة بيوند كابيتال، الهادفة لدعم البيئة الريادية والاستثمارية في الأردن. واستهدف المخيم التدريبي 20 من رائدات الأعمال من مؤسّسات الشركات التكنولوجية الناشئة لتعزيز جهوزيتهن لاستقطاب الفرص الاستثمارية وتحويلها إلى ركيزة هامة ضمن ركائز نمو أعمالهن خصوصاً في مراحلها الأولى.



وهدف هذا المخيم التدريبي، الذي تضمن جلسات مختلفة قدمها مدربون وخبراء في مجالات مختلفة تتمحور حول مفاهيم استقطاب الاستثمارات والجوانب القانونية وغيرها، إلى تمكين السيدات في المراحل التي تسبق تأسيس الشركات أو في المراحل الأولى للتأسيس للتوسع نحو الاستثمارات بثقة ووفقاً لأفضل الممارسات خصوصاً في ظل الأهمية الكبيرة التي يحظى بها الجانب التمويلي لدى تأسيس المشاريع والشركات الناشئة.



وأشارت أورنج الأردن إلى أهمية هذا المخيم التدرييبي والذي يندرج ضمن مساعي الشركة لتمكين السيدات في جميع المجالات خصوصاً أنه يمثل رحلة متكاملة من التعلم والتفاعل والمشاركة مع أفضل الخبراء في مجال استقطاب الاستثمارات والتشبيك حيث تنطلق السيدة بعده بكل ثقة إلى مراحل متقدمة من تحقيق النمو لمشروعها ما ينعكس على المشهد التكنولوجي الأردني.



ومن جهتها أشادت الشريك المؤسس لشركة Smart Green For AgriTech Solutions سلمى عمايري بأهمية هذه التجربة التدريبية المكثفة بالنسبة لمشروعها الذي يقدم حلولاً تقنية متقدمة باستخدام تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة لخدمة القطاع الزراعي وذلك من خلال أنظمة مبتكرة تم تصميمها لمساعدة المزارعين على الاستخدام الأمثل والأكثر كفاءة للمياه والأسمدة والطاقة. وأسهم مشروع عمايري في توفير استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 70% في الأنظمة المغلقة و30% في المساحات المفتوحة وذلك بفضل أنظمة الري التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وبأسعار منافسة ما يتيح للمزارعين إدارة أنظمة الري الخاصة بهم من أي مكان وفي كل وقت.



ومن الجدير بالذكر أنه سيعقب هذا المخيم التدريبي ورشات تدريبية أخرى خلال الفترة المقبلة لتعزيز المهارات التي اكتسبتها السيدات والبناء عليها لتمكينهن من خوض رحلة استقطاب الاستثمار بأمان وثقة.