مسؤولون أميركيون: نقترب من استئناف حرب واسعة النطاق ضد إيران

ساعتين ago
وطنا اليوم:قال مسؤولون أميركيون بارزون، الإثنين، إن الولايات المتحدة تقترب من استئناف حرب واسعة النطاق ضد إيران، وإن “القرار النهائي يعود إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والقيادة الجديدة في طهران”.
جاء هذا التقييم في الوقت الذي تم فيه اختبار وقف إطلاق النار في مضيق هرمز، مع انطلاق عملية أميركية لإعادة حركة الملاحة بالاستعانة بالقوات البحرية.
وقال مسؤولون رفيعو المستوى لشبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأميركية: “نحن أقرب إلى استئناف عمليات قتالية واسعة النطاق مما كنا عليه قبل 24 ساعة، بعد أن أطلقت إيران النار على سفن أميركية، واستهدفت الإمارات بصواريخ وطائرات مسيّرة وزوارق سريعة”.
وأضافوا أن “الأمر متروك لترامب والقيادة الإيرانية لتحديد ما إذا كانت العمليات العسكرية ستستأنف أم لا”، مؤكدين أنه “لم تصدر أي أوامر بإنهاء وقف إطلاق النار”.
وذكر المسؤولون أن الجيش الأميركي “على أهبة الاستعداد للرد”، وأنه “أُعيد تسليحه وتجهيزه”.
ولم تصدر أي أوامر باستئناف حملة القصف التي بدأت في 28 فبراير، ثم توقفت بهدنة يوم 8 أبريل.
وحسب “فوكس نيوز”، يركز الجيش الأميركي حاليا على العمليات الدفاعية لحماية السفن في الخليج العربي ومضيق هرمز.
وقال مسؤول عسكري أميركي رفيع المستوى، إن “القادة الميدانيين لديهم كافة الصلاحيات اللازمة لحماية أنفسهم وتأمين حركة الشحن التجاري”.
وأضاف: “يستطيع القائد توجيه ضربة إذا رصدت القوات الأميركية منصات إطلاق صواريخ تتحرك، أو رصدت صواريخ تنصب على منصات الإطلاق، أو حددت أهدافا سانحة تهدد الشحن التجاري”.
وتابع المسؤول العسكري: “نحتفظ بحقنا في القضاء على هذه التهديدات. لسنا مضطرين للانتظار. يمكننا التوقع والاستباق. لدينا مستوى من القدرة على المناورة. بإمكاننا ضرب تهديد معروف. لسنا مضطرين للانتظار حتى تبدأ إيران بإطلاق النار”.
والإثنين أطلق ترامب عملية لمساعدة السفن العالقة منذ أسابيع في مضيق هرمز على العبور الآمن، بمشاركة الجيش الأميركي.
لكن المصدر العسكري الأميركي قال إن مرافقة كل سفينة على حدة عبر المضيق “غير فعالة”، لكن “المظلة الدفاعية التي تشمل القوة الجوية والبحرية والمراقبة تنشئ دفاعا متعدد الطبقات يستغل التفوق العددي والقدرات”.


