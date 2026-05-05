واشنطن : نسيطر على مضيق هرمز وعودة القتال ضد إيران بيد ترامب

وطنا اليوم:قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الثلاثاء، إن بلاده فرضت سيطرتها على مضيق هرمز بعد يوم من بدء عملية “مشروع الحرية” التي تقول واشنطن إنه تستهدف تمكين السفن العالقة من عبور الممر المائي.

وأضاف هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية في مقر وزارة الحرب (البنتاغون) أن القوات الأمريكية سيطرت على مضيق هرمز بالمروحيات والسفن لضمان عبور آمن للسفن، وفق تعبيره.

وتابع أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، قائلا إن عملية مشروع الحرية متواصلة، وإن التجارة البحرية ستتدفق عبر المضيق.

واتهم وزير الحرب الأمريكي إيران بأنها انتهكت قانون البحار وأطلقت النار عشوائيا في المنطقة، كما اتهمها بمضايقة السفن المدنية وتهييد البحارة، واستغلال نقطة اختناق حيوية لتحقيق مكاسب مالية خاصة، على حد قوله.

وقال هيغسيث إن وقف إطلاق النار مع إيران لم ينته، وإن بلاده لا تسعى للقتال، لكنه شدد على أنه لا يمكن السماح لإيران بمنع “دول بريئة” من عبور ممر مائي دولي، مضيفا أن الرئيس دونالد ترمب سيتخذ القرار بشأن ما إذا كانت أي تطورات قد تتصاعد لتشكل انتهاكا لوقف إطلاق النار.

ودعا الوزير الأمريكي إيران إلى أن تختار إبرام اتفاق تتخلى بموجبه عن الطموحات النووية.

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين إن إيران هاجمت القوات الأمريكية 10 مرات، وأطلقت النار على سفن تجارية 9 مرات منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وأضاف كين أن بلاده تظل على أهبة الاستعداد لاستئناف القتال ضد إيران حال صدور الأوامر بذلك.

ودعا القائد العسكري الأمريكي العالم إلى التحرك من أجل حرية العبور في مضيق هرمز.

وكانت إيران اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك خرق وقف إطلاق النار، ونفت التصريحات الأمريكية عن عبور سفن مضيق هرمز بحماية من السفن والطائرات الأمريكية.