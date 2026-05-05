وصول الحجاج المصريين الى العقبة



وطنا اليوم -امين المعايطه

أكد مدير عام شركة الجسر العربي عدنان العبادلة أن اعتماد أسطول الجسر العربي كناقل بحري لنقل الحجاج المصريين لموسم حج 1447هـ/2026 ، يعكس الثقة المتواصلة التي تحظى بها الشركة نتيجة ما حققته من نجاحات متراكمة على مدار السنوات الماضية.. وكفاءة خدماتها ومستوى الجاهزية الذي رسّخ مكانتها كخيار رئيسي وآمن لنقل حجاج بيت الله الحرام عبر الخط البحري نويبع – العقبة.

وأوضح العبادلة خلال استقبال أول طلائع الحجاج المصريين بحضور محافظ العقبة أيمن العوايشة ومفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار د. محمد أبو عمر والقنصل المصري في العقبة أحمد إسماعيل عثمان ورؤساء الأجهزة الأمنية والمينائية . . أن عدد الدفعة الأولى من الحجاج المصريين بلغ (90) حاجاً من أصل (5,800) حاج سيتم تفويجهم تباعاً ضمن برنامج الحج البري/السياحي لموسم 1447هـ/2026م حيث سيتم نقلهم على متن (130) حافلة من العقبة إلى الديار المقدسة عبر منفذ العمري خلال الفترة من 5 إلى 18 أيار الحالي بعد وصولهم من مختلف المحافظات المصرية إلى ميناء نويبع ومن ثم نقلهم بحراً إلى ميناء العقبة.

وشدد العبادلة على جاهزية أسطول بواخر الشركة لنقل الحجاج بكل انسيابية وفق الرحلات المجدولة والبرامج المعدة مسبقاً . . مؤكداً تجهيز ساحات انتظار الحجاج في كل من نويبع والعقبة بكافة الخدمات بما يشمل المظلات والمرافق الصحية والكافتيريات وثلاجات المياه اضافة الى تقديم وجبات طعام مجانية وخدمات طبية وأدوية على متن البواخر في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل خدمات الضيافة والرعاية.

وبيّن أن عمليات تفويج الحجاج تتم بإشراف مباشر من محافظة العقبة وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في مينائي نويبع والعقبة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمينائيةبما يضمن تسهيل الإجراءات وتقديم كافة التسهيلات للحجاج خلال رحلة سفرهم وكذلك خلال رحلة عودتهم عبر الأراضي الأردنية والتي ستبدأ خلال الفترة من 1 إلى 8 حزيران المقبل.

وأوضح العبادلة أن ذروة نقل الحجاج ستكون خلال الفترة من 16 إلى 18 الشهر الحالي مثمناً في الوقت ذاته التعاون والتنسيق الكبير بين مختلف الجهات الأمنية والإدارية والمينائية مما أسهم في ترسيخ مكانة خط العقبة – نويبع كأحد أبرز المسارات البحرية في المنطقة. . مشددًا على ضرورة التزام شركات السياحة بمواعيد سفر وعودة الحجاج وفق البرامج المعدة مسبقاً لضمان انسيابية الحركة و بين العبادلة أنه تم إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم كافة الجهات ذات العلاقة لمتابعة حركة الحجاج وتذليل أي صعوبات قد تواجههم . . إضافة إلى تنفيذ رحلات مكوكية باستخدام عدد من البواخر أبرزها “أيلة” بطاقة (1000) راكب و(20) حافلة . . و”سيناء” بطاقة (705) ركاب و(14) حافلة . . إلى جانب القاربين “بابل” و”نيو عقبة”.

بدوره أكد محافظ العقبة أيمن العوايشة أن التسهيلات المقدمة للحجاج المصريين تنبع من التوجيهات الملكية التي تعتبر كل من يمر عبر الأراضي الأردنية ضيفاً على المملكة وشعبها مشدداً على أن ما يُقدَّم يعكس القيم الأردنية الأصيلة في إكرام الضيف وإظهار الصورة الناصعة عن الوطن.

وأشاد العوايشة بجهود شركة الجسر العربي وكافة الجهات المعنية في العقبة . بما فيها الأجهزة الأمنية والمينائية والجمارك والدور الذي تقوم به في استقبال الحجاج المصريين وتوفير التسهيلات اللازمة لهم بما يضمن انسيابية الإجراءات وسلاسة حركة تنقلهم.

وأشار العوايشة إلى حرص الجهات المعنية على تهيئة كافة المرافق والخدمات اللوجستية لاستقبال الحجاج خلال فترة تواجدهم في العقبة سواء عند القدوم أو المغادرة من خلال خطة عمل متكاملة تهدف إلى تسهيل الإجراءات منذ وصولهم إلى الميناء وحتى انتقالهم إلى الحدود السعودية ذهاباً وإياباً.

من جانبه أشاد القنصل المصري في العقبة أحمد إسماعيل عثمان بجهود شركة الجسر العربي وكافة الجهات المعنية في العقبة في تأمين نقل آمن ومريح للحجاج المصريين مؤكداً أن مستوى التنسيق العالي والتعاون بين مختلف الجهات في الأردن ومصر كان له دور كبير في تخصيص هذا العدد من الحجاج للسفر عبر خط نويبع – العقبة معرباً عن أمله بزيادة الأعداد في المواسم المقبلة ومثمناً الجهود المبذولة في رعاية وسلامة الحجاج خلال رحلتهم إلى الأراضي المقدسة وعودتهم.



وكانت مدينة العقبة قد استقبلت . . اليوم الثلاثاء الدفعة الأولى من الحجاج المصريين حيث جرى استقبالهم وتسهيل إجراءات عبورهم ضمن خطة تنظيمية متكاملة بإشراف الجهات المعنية في مشهد يعكس مستوى الجاهزية والتنسيق العالي بين مختلف المؤسسات ويؤكد قدرة العقبة على إدارة عمليات نقل و تأمين وصول الحجاج الى الديار المقدسة بكفاءة واقتدار بما يعزز مكانة الخط البحري العقبة – نويبع كأحد أهم المسارات الإقليمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام.