مدن وبلدات إسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف الحرب وتفتح الملاجئ

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل رفعت حالة التأهب وتستعد لاحتمال استئناف الحرب مع إيران، في أعقاب تصاعد التوتر في منطقة الخليج، تزامناً مع توصية مشتركة من الجيش والموساد للمستوى السياسي، باستئناف العمليات العسكرية في إيران، في وقت يوجد فيه داخل إسرائيل نحو 6000 جندي وعنصر أمن أميركي.

ونقل موقع “والا” الإخباري الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله، إن سيناريوهات مختلفة وخططاً للدفاع والهجوم عرضت على المستوى السياسي، مشيراً إلى أن “بنك الأهداف داخل إيران يتوسع ويتحدث يوميا”، وأن تقديرات الموقف بين الجيش الإسرائيلي والقيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) تُعقد بشكل منتظم رغم وقف إطلاق النار.

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب، ونقلت عن مصدر عسكري قوله، إن تل أبيب تنتظر الضوء الأخضر من واشنطن لاستئناف الحرب ضد إيران، مع جاهزية فورية للرد على أي هجوم إيراني في ظل التصعيد المتسارع في الخليج.

وأضاف المصدر، وفقا للهيئة، أن العملية الأميركية لفتح مضيق هرمز جرى تنسيقها بشكل كامل مع إسرائيل، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة قد تدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استئناف الحملة العسكرية ضد إيران.

وأشارت الهيئة إلى رصد حركة غير اعتيادية لطائرات حربية أميركية وأخرى للتزود بالوقود في الأجواء الإسرائيلية وتحديداً القدس منذ بداية الأسبوع.

وفي السياق ذاته، تستعد مدن وبلدات في إسرائيل لاحتمال استئناف الحرب مع إيران، بفتح الملاجئ، حيث ذكرت التقارير أن مدينتي رِيشون لتسيون وأشدود فتحتا الملاجئ فيما تشهد حيفا استعدادات مماثلة