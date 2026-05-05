تأييد تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب أحد الإعلاميين

وطنا اليوم:أيدت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 300 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف إعلامي.

وأظهرت التحقيقات تعمد الممثل إزعاج المجني عليه عبر إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب أفعال مسيئة تضمنتها أوراق الدعوى، وفق مصدر قضائي.

أوضحت جهات التحقيق أن الواقعة تجاوزت الخلاف العابر لتشمل استخداماً غير مشروع للمنصات الرقمية في توجيه عبارات نابية، ما استوجب إحالة القضية للمحاكمة الجنائية. وذكر مصدر مطلع أن بلاغات الإعلامي أفضت إلى تحقيقات موسعة انتهت بقرار رسمي لمقاضاة الفنان أمام المحكمة الاقتصادية.

اشتراك شهري لمتابعة حياة رمضان

وفي سياق متصل، أثار الفنان محمد رمضان جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه تفعيل خاصية الاشتراك الشهري في حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، لتمكين الجمهور من الوصول إلى محتوى حصري مقابل رسوم دورية، بحسب مصدر فني.

وحدد الفنان محمد رمضان قيمة الاشتراك في قناته الخاصة بمبلغ 1000 جنيه شهرياً، موفراً فترة تجربة مجانية مدتها 14 يوماً، لتمكين المتابعين من استكشاف المزايا قبل السداد، وفق ما أعلنه عبر حسابه.

يمنح الاشتراك المستخدمين حق مشاهدة كواليس الأعمال الفنية والكليبات الغنائية غير المعروضة، فضلاً عن متابعة البث المباشر والحصول على شارات تميز تظهر بجانب أسمائهم، بحسب تقرير تقني.

وشرع الممثل فعلياً في بث محتوى خاص، تضمن صوراً من رحلاته الأوروبية ولقطات شخصية ومقاطع حصرية عبر “إنستغرام”، وفق ما رصده مصدر مطلع.

تزامنت هذه الخطوة مع تأكيد الفنان محمد رمضان عبر خاصية “القصص المصورة” في “إنستغرام” تحقيقه انتشاراً واسعاً، مصرحاً: “بدأت كممثل وفي وقت قصير بلغت قمة النجاح الجماهيري والمادي، وأصبحت صاحب الأجر الأعلى في الوطن العربي”.

وشدد الممثل على وصوله إلى ذروة النجاح في وقت قياسي على المستويين الجماهيري والمادي، مؤكداً تصدره قائمة الأجور في المنطقة العربية