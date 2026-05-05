بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في منطقة حطين

ساعة واحدة ago
وفاة فتاة إثر سقوطها من الطابق الرابع في منطقة حطين

وطنا اليوم:تلقّت غرفة عمليات شرطة جنوب عمّان، ظهر اليوم الثلاثاء، بلاغاً يفيد بسقوط فتاة من الطابق الرابع لإحدى العمارات السكنية في منطقة حطين، بالقرب من كلية حطين جنوب العاصمة عمّان، ما أدى إلى وفاتها على الفور.
وعلى الفور، تحركت كوادر الأمن العام والدفاع المدني إلى الموقع، حيث جرى التعامل مع الحادثة، وإخلاء الجثة إلى مركز الطب الشرعي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.
وبحسب ما أفاد به مصدر أمني فإن التحقيقات ما تزال جارية.
يُشار إلى أن هذه الحادثة تُعد الثالثة خلال 24 ساعة، إذ كانت الأجهزة الأمنية قد تعاملت يوم أمس مع حالة إقدام فتاة على إلقاء نفسها من احد المولات التجارية جنوب عمان، في حين تم العثور اليوم على جثة شخص سقط من عمارة بالقرب من الدوار السادس في العاصمة عمّان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:55

ابن حتوتة يكشف تفاصيل السفينة الموبوءة بفيروس هانتا في الأطلسي

16:49

المومني: قانون الجرائم الإلكترونية لحماية المجتمع من خطاب الكراهية والقدح والذم

16:46

القرالة يلتقي الملحق الثقافي العراقي

16:43

بدعم من كابيتال بنك وبالتعاون مع جمعية إنتاج أورنج الأردن تعلن أسماء الرياديات الفائزات في جائزة “ملهمة التغيير”

16:09

عون: حان الوقت لتسلم الجيش مهامه ومستمرون بمساعي إنهاء الحرب

16:03

واشنطن : نسيطر على مضيق هرمز وعودة القتال ضد إيران بيد ترامب

15:52

مدن وبلدات إسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف الحرب وتفتح الملاجئ

15:48

تأييد تغريم محمد رمضان 300 ألف جنيه بتهمة سب أحد الإعلاميين

15:38

رشوة داخل أعرق المعابد.. سقوط حارس الكرنك بعد فيديو صدم المصريين

15:35

المستوزرون… حين يختزل الوطن بالمنصب..!

15:31

لتشديد الحصار على إيران.. حاملة الطائرات بوش تعبر بحر العرب

15:23

مسؤولون أميركيون: نقترب من استئناف حرب واسعة النطاق ضد إيران

وفيات
وفيَّات الثلاثاء 5-5-2026أسرة مستشفيات البشير تعزي مدير الإدارة الدكتور عاطف النمورهوفيات الاثنين 4-5-2026وفيات الأحد 3-5-2026وفيات الجمعة 1 – 5 – 2026