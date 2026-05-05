عون: حان الوقت لتسلم الجيش مهامه ومستمرون بمساعي إنهاء الحرب

وطنا اليوم:أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، بأن الوقت حان لتسلم الجيش مهامه كاملة، مشددا على استمراره في المساعي الهادفة لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل.

وأوضح الرئيس اللبناني أن خيار المفاوضات هو الذي تبقى بعد نفاد الحلول الأخرى ومنها الحرب.

وجدد عون موقفه الرافض لعقد أي لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المرحلة الحالية، مؤكداً أن الأولوية تبقى للتوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قبل البحث في أي مسار لقاء مباشر بين الطرفين.

ولفت الرئيس اللبناني إلى أن تماسك القرار الوطني والوحدة الداخلية يشكلان الأساس لمواجهة التحديات الراهنة، نافياً في الوقت نفسه وجود أي معطيات جدية حول ما يُتداول بشأن “أجواء فتنة” داخل البلاد.

وفي سياق متصل، اعتبر عون أن اللقاءات الجارية في واشنطن برعاية أميركية تمثل تطوراً مهماً للبنان، مشيراً إلى أن الاهتمام الأميركي المباشر، بما في ذلك من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يشكل فرصة ينبغي استثمارها في المرحلة الحالية.

وأكد أن لبنان متمسك بخيار التفاوض ولا بديل عنه، موضحاً أن أي مسار تفاوضي يهدف إلى ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى، وهي مطالب وصفها بالثابتة لبيروت.

ويُذكر أن لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمية منذ عام 1948.

وفي المقابل، يعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن خيار الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل مرفوضا بالنسبة للحزب، مؤكداً التمسك بخيار “المقاومة” والاستمرار في الرد على العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وسبق أن وجّه قاسم انتقادات للسلطة اللبنانية، معتبراً أنها اتخذت خطوات وصفها ب”التنازلات غير المبررة”، مجدداً رفضه لأي مسار تفاوضي مباشر، ومحذراً من أن أي جهة تتخلى عن حقوق لبنان أو أراضيه لا تخدم مصلحة البلاد.

على الصعيد الإنساني، كشفت إحصاءات رسمية لبنانية عن فاتورة بشرية “ثقيلة للحرب” التي بدأت في مارس الماضي، حيث تجاوز عدد القتلى 2600 شخص.

وفي موازاة ذلك، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، المبرم بوساطة أميركية، حيز التنفيذ في 17 أبريل لمدة عشرة أيام، مع الإعلان لاحقاً عن تمديده حتى 17 مايو المقبل. إلا أن حزب الله وإسرائيل يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة، في وقت يعلن فيه الحزب عن استمرار عملياته ضد القوات الإسرائيلية داخل الجنوب