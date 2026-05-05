ساعتين ago
لتشديد الحصار على إيران.. حاملة الطائرات بوش تعبر بحر العرب

وطنا اليوم:في إطار جهود القوات الأميركية لتشديد الحصار على إيران، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) اليوم الثلاثاء أن حاملة الطائرات جورج إتش دبليو بوش (CVN 77) تعبر بحر العرب.
وذكرت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة “إكس”، أن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش تشارك في مشروع الحرية بمضيق هرمز، وتحمل على متنها أكثر من 60 طائرة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الحصار البحري المفروض على إيران هو أكبر مناورة عسكرية في التاريخ.
وأضاف في مقابلة مع “فوكس نيوز”: لدينا المزيد من الأسلحة والذخائر، ونحن في مستوى أعلى بكثير مما كنا عليه سابقًا.
وأشار إلى أن إيران أمام خيارين إما التوصل إلى اتفاق بـ”حسن نية”، أو استئناف العمليات العسكرية.
كما توعد ترامب بمحو إيران إذا هاجمت السفن الأميركية في مضيق هرمز.
واستطرد: سنمحو إيران من على وجه الأرض إذا هاجمت السفن الأميركية التي تقود السفن عبر مضيق هرمز، على حد تعبيره.


