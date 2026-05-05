الدفاع الجوي الروسي يسقط 796 مسيرة أوكرانية خلال 48 ساعة

وطنا اليوم:أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط وتدمير قرابة 800 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 48 ساعة.

تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليلة الماضية 289 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: “خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساء يوم 4 مايو من هذا العام وحتى الساعة 7:00 صباحا يوم 5 مايو، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 289 طائرة مسيرة أوكرانية”.

وأشار البيان إلى أن الطائرات المسيرة أُسقطت فوق مقاطعات بريانسك، وبيلغورود، وفورونيج، وكورسك، وكالوغا، وسمولينسك، وأوريول، وتفير، وتولا، وريازان، وبسكوف، ونوفغورود، ولينينغراد، وروستوف، وفولغوغراد، ومنطقة موسكو، وجمهوريتي القرم وتتارستان، وإقليم كراسنودار.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أفاد حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية، ألكسندر دروزدينكو بإسقاط 18 طائرة مسيرة أوكرانية في المقاطعة خلال الليل، مضيفا أن حريقا اندلع في منطقة صناعية بمدينة كيريشي.

وقال دروزدينكو: “تم إسقاط 18 طائرة مسيرة معادية خلال الليل في مقاطعة لينينغراد”.

وأوضح أيضًا أنه تم رصد حريق في منطقة صناعية بمدينة كيريشي، وأن خبراء من وزارة الطوارئ وجهاز الإطفاء والإنقاذ الإقليمي في لينينغراد قد بدأوا بإخماده.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، أمس الإثنين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت ودمرت 507 طائرات مسيرة، و8 قنابل جوية، و7 صواريخ “هيمارس” أميركية الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية.

ووفقًا للبيان، تكبدت القوات الأوكرانية نحو 1240 قتيلًا وجريحًا على مختلف محاور القتال، مع تسجيل أعلى الخسائر في مناطق المواجهات النشطة شرقًا وجنوبًا.

كما أشارت موسكو إلى أن ضرباتها استهدفت مواقع عسكرية تشمل مستودعات ذخيرة، ومنشآت لإطلاق المسيّرات، إضافة إلى مواقع تمركز مؤقتة للقوات.