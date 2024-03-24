الحكومة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية، في الأسبوع الثالث من آذار الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وبحسب بيانات أعلنتها الوزارة اليوم الأحد، سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث سعرا بلغ 843 دولارا للطن، مقارنة بـ 805 دولارات معدل سعره في الأسبوع الثاني، بنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة.

وسجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 883 دولارا للطن، مقابل 846 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني، وبنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة.

وارتفع سعر السولار من 730 دولارا للطن إلى 734 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 0.6 المئة، وارتفع سعر الكاز من 780 دولارا للطن إلى 788 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت حوالي 0.9 بالمئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 454 دولارا إلى 473 دولارا للطن بنسبة ارتفاع بلغت 4 بالمئة، فيما استقر سعر الغاز البترولي المسال عند معدل سعر شباط الماضي والذي بلغ 638 دولارا.

من جهة أخرى، ارتفع معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من آذار الحالي ليصبح 86 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 84 دولارا معدل سعره في الأسبوع الثاني بنسبة ارتفاع بلغت 2 بالمئة.