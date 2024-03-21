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سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى مستوى غير مسبوق في الأردن

منذ ساعة واحدة
سعر غرام الذهب عيار 21 يصل إلى مستوى غير مسبوق في الأردن

وطنا اليوم:سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية اليوم الخميس، رقما تاريخيا غير مسبوق، متأثرا بارتفاع الأسعار العالمية وبلوغها حاجز 2207 دولارات للأونصة الواحدة، بعد أن أبقى الفيدرالي الأميركي على توقعاته لثلاثة تخفيضات في معدلات الفائدة هذا العام.
ووفق رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الذهب عيار 21، صباح اليوم، بالسوق المحلية لغايات البيع من محلات الصاغة عند 44.50 دينار، مقابل 42.70 دينار للشراء.
وقال علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، بلغ 51.70 و39.70 دينار على التوالي.
وبين أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 315 دينارا وسعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 360 دينارا، موضحا أن هذه الأسعار سواء لجهة المصاغات أو الليرات تسجل لأول مره بتاريخ المملكة.
وأشار علان، إلى أن الطلب على الذهب بالسوق المحلية ضعيف جدا، لارتفاع الأسعار، فيما العرض قليل متوقعا أن ينشط الأسبوع المقبل في حال بقاء الأسعار بالصعود.


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