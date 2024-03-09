بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

عامر السرطاوي ضمن قائمة أفضل 10 مدراء إعلام تعاوناً من الجهات الرسمية

منذ 18 ثانية
عامر السرطاوي ضمن قائمة أفضل 10 مدراء إعلام تعاوناً من الجهات الرسمية

وطنا اليوم_تابع احد المواقع الإخبارية الزميلة نشاط الناطقين الإعلاميين الرسميين للوزارات المختلفة ووجد الزميل الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي الصورة المثلى للموظف المتميز والمتفاني في أداء دوره وواجباته خلال العام الماضي.

وقد ميزته بأنه من أفضل عشرة اعلاميين في الوحدات الإعلامية داخل المؤسسات الرسمية على مستوى المملكة في تعامله المتميز والمتفاني مع العاملين في المؤسسات الإعلامية؛ نظراً لاستجابته السريعة وتقديمه المعلومات بشفافية، عدا عن تفانيه في تأدية واجباته وعلى مدار الساعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:07

جميل القاضي ضمن قائمة أفضل 10 مدراء إعلام تعاوناً من الجهات الرسمية

16:01

غوغل تطرد أحد موظفيها لاحتجاجه ضد “إسرائيل”

15:45

الرواجيح :- لا زينة ولا مظاهر احتفالية في شهر رمضان تضامناً مع أسر الشهداء والمصابين في قطاع غزة

15:00

مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب تحتفل بيوم المرأة العالمي

14:44

بلدية الطفيلة الكبرى تباشر بإجراءات مشروعات برنامج دعم البلديات

14:38

آلاف المتنزهين يقصدون المناطق الطبيعية السياحية في أرياف إربد

14:29

فريق النصر يتوج بلقب بطولة الأشبال لكرة اليد

14:26

شراكة بين أمنية و”فورتينت” لتحسين عمل الشبكات وتعزيز حمايتها

14:22

رئيس النواب يستقبل وفدا من المحكمة الاتحادية العليا العراقية

14:19

مدير عام “جوتك”: مخزون النفط آمن والغاز الطبيعي أبرز مشاريع الشركة

14:05

عاجل / التعليم العالي : قوائم المنح والقروض بعد عيد الفطر

14:05

تأهل اللاعب أبو السعود لنهائي حصان المقابض بثالث جولات كأس العالم للجمباز

وفيات
والد النائب نضال الحياري في ذمة اللهوفيات الجمعة 8-3-2024وفيات الخميس 7-3-2024وفيات الأربعاء 6-3-2024شقيقة الدكتور مصطفى مساد في ذمة الله