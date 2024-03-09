عامر السرطاوي ضمن قائمة أفضل 10 مدراء إعلام تعاوناً من الجهات الرسمية

وطنا اليوم_تابع احد المواقع الإخبارية الزميلة نشاط الناطقين الإعلاميين الرسميين للوزارات المختلفة ووجد الزميل الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي الصورة المثلى للموظف المتميز والمتفاني في أداء دوره وواجباته خلال العام الماضي.



وقد ميزته بأنه من أفضل عشرة اعلاميين في الوحدات الإعلامية داخل المؤسسات الرسمية على مستوى المملكة في تعامله المتميز والمتفاني مع العاملين في المؤسسات الإعلامية؛ نظراً لاستجابته السريعة وتقديمه المعلومات بشفافية، عدا عن تفانيه في تأدية واجباته وعلى مدار الساعة.