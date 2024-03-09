جميل القاضي ضمن قائمة أفضل 10 مدراء إعلام تعاوناً من الجهات الرسمية

وطنا اليوم _مثل الزميل المستشار الاعلامي و مدير مديرية الاتصال والإعلام في مؤسسة التدريب المهني جميل القاضي الصورة المثلى للموظف المتميز والمتفاني في اداء دوره وواجباته خلال العام الماضي.



وتؤكد وطنا اليوم ” أن الزميل جميل القاضي كان من العشرة الأفضل العاملين في الوحدات الإعلامية والانشط بينهم داخل المؤسسات الرسمية على مستوى المملكة في تعامله المتميز والمتفاني مع العاملين في المؤسسات الإعلامية؛ نظراً لإستجابته السريعة وتقديمه المعلومات بشفافية، عدا عن تفانيه في تأدية واجباتها وعلى مدار الساعة.