الذهب يواصل تسجيل ارقامه التاريخية بالسوق المحليه

وطنا اليوم -أكد رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن أسعار الذهب بمختلف عياراته لا زالت تسجل أرقاما تاريخية بالسوق المحلية، مدفوعة بارتفاع أثمان المعدن النفيس عالميا. وحسب علان، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 43.70 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 41.90 دينار لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة، عند 50.90 و39.10 دينار على التوالي.

ولفت علان، في تصريح لــ (بترا) إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 316 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 360 دينارا.

وأشار إلى وجود تحسن بنسبة 25 بالمئة لجهة عرض الذهب بالسوق المحلية مقارنة مع الشهر الماضي، بينما لا زال الطلب “ضعيفا”، بفعل ارتفاع الأسعار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، وانحسار المناسبات الاجتماعية.

كما أشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2178 دولارا للأونصة الواحدة، وهو رقم تاريخي جديد للذهب عالميا، بفعل بيانات أميركية اقتصادية تتعلق بالوظائف جاءت مخيبة للآمال، إلى جانب الظروف السياسية التي تمر على المنطقة، ما جعل الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين.