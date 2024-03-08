سوق كرم يعرض مشاريع ريادية في معرض الغذاء الأردني الدولي

وطنا اليوم – ضمن أكبر وأضخم حدث يختص بقطاع الغذاء افتتح سوق كرم جناحاً مميزاً في معرض الغذاء الأردني الدولي السابع والذي افتتح أبوابه بالأمس في معرض عمان الدولي للسيارات ويمتد على مدار خمسة أيام حتى يوم السبت الموافق ٩ مارس.

يضم جناح سوق كرم عشرات المشاريع الغذائية الريادية وأصحاب المطابخ الإنتاجية، ويعرض مجموعة من المنتجات المنزلية والريفية المميزة، ويقوم على تنظيمه مؤسسة سمر لتنظيم الفعاليات والاستشارات التسويقية. وفي تصريح للسيده سمر أبو هنطش المدير التنفيذي لسوق كرم خلال زيارة معالي وزير الصناعة والتجارة للجناح ، عبرت عن فخرها بالمشاركة في هذا المعرض الأضخم والذي يضم أكثر من ١٠٠ شركة أغذية أردنية وعالمية، ويمتاز بنجاحه المشهود والذي توالى على مدار سبعة سنوات، ويسهم بشكل ملموس وواضح في ترويج كافة المنتجات والخدمات المشاركة بأعلى معايير المهنية في التنظيم والتسويق ويسلط الضوء على الجودة العالية للسوق الغذائي الأردني.

كما قدمت السيدة سمر أبو هنطش شكرها الكبير للسيد رائد أبو سعده مدير عام شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض الذي أتاح الفرصة لسوق كرم بالمشاركة في هذا الحدث المتميز، وأكدت أن هذه الفرصة المقدمة منهم ما هي إلا دليلاً كبيراً على إيمان شركة المروجون بأهمية دعم وتمكين الشباب والسيدات أصحاب المشاريع الريادية والمطابخ الإنتاجية.

وعلى نفس السياق تميز سوق كرم بمشاركة مميزه من عدد من المشاريع الريادية والمطابخ الإنتاجية من المنتسبين لشركة تمويلكم وشركة صندوق المرأة، حيث تتبنى هذه الشركات دعم وتمكين المرأة والرياديين وتطوير أعمالهم على كافة الأصعده، ومن جانبها عبرت السيدة سمر أبو هنطش عن سعادتها الكبيرة بثقة هذه الجهات المرموقة في سوق كرم وإيمانهم بأن المنتسبين لديهم سيتلقون كافة الدعم والفائدة المرجوة من مشاركتهم في هذا الحدث النوعي.

وعن سوق كرم وصفته السيدة سمر أبو هنطش بالمشروع التنموي المستدام الذي يعمل على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة ومن أهمها القضاء على الفقر من خلال تأمين منصات تسويق للحرفيين والرياديين وأهل الهمم في عدد من المواقع الحيوية، كما أكدت أن السوق يحقق العمل اللائق ويسهم في نمو الاقتصاد من خلال تدريب المشاركين في سوق كرم على تطوير مهاراتهم، وقدمت شكرها وتقديرها إلى كافة الداعمين الذين يؤمنون بأهمية عقد الشراكات لتحقيق الأهداف والتعاون لتعظيم الفوائد على اكبر شريحة مجتمعية. ومن الجدير بالذكر أن سوق كرم انطلق في أواخر العام ٢٠٢٢ برعاية معالي أمين عمان وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة أموكس للتسويق، وقد احتضن هذا المشروع التنموي العشرات من أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الإنتاجية والريادية والعشرات من أهل الهمم وعدد من الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما حظي بدعم واستضافة عشرات المدارس والجامعات والنوادي والحدائق والعديد من المواقع المميزة.

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