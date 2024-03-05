مباحثات برلمانية مشتركة بين الصفدي وغباش في أبو ظبي

وطنا اليوم:اجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الثلاثاء، مباحثات رسمية في مقر المجلس الوطني الاتحادي مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش تناولت علاقات الاخوة التايخية التي تجمع الاردن والامارات بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

واكد الصفدي خلال المباحثات التي حضرها سفير المملكة في دولة الإمارات نصار الحباشنة ، اهمية تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين بما يعود بالنفع على مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشار الصفدي إلى ضرورة مواصلة التنسيق البرلماني المشترك وبما يخدم مصالح البرلمانات العربية ويحقق المصلحة العليا للشعوب العربية وقضايا الأمتين العربية والإسلامية على رأسها القضية الفلسطينية.

وفي ما يتعلق بالحرب على قطاع غزة والاحداث التي تجري في الضفة الغربية، اكدالصفدي ان مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ثابتة وواضحة تجاه ضرورة وقف الحرب على قطاع غزة، والعمل بسرعة على ادخال المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وشدد على ان السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية والتي تضمن للشعب الفسطيني العيش بسلام.

واشار الصفدي في هذا الاطار على أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف هي الحامي للمدينة المقدسة.

ودعا الصفدي إلى ضرورة زيادة التبادل الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين الأمر الذي سينعكس ايجابا على البلدين الشقيقين خصوصا بعد التطور الكبير الذي حققته دولة الإمارات.

وقال ان ما تمر به المنطقة من ظروف صعبة يحتم علينا جميعا تمتين جبهاتنا الداخلية وزيادة التعاون المشترك لتجاوز هذه الظروف ومواصلة البناء والتقدم الذي تطمح له قيادة البلدين الشقيقين

من جهته قال رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش خلال اللقاء الذي حضره اعضاء المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي،ان الأردن قدم الكثير للإمارات منذ بداية تأسيس الدولة الاماراتية حيث شارك الأردنيون بخبراتهم التعليمية والتقنية في بناء وتطوير الدولة بمختلف المجالات.

واكد غباش متانة العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، وتناغم الموقف السياسي المشترك تجاه القضية الفلسطينية وضرورة مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين وقطاع غزة.

وقال ان دولة الإمارات تقيم علاقاتها الدبلوماسية بحكمة مع دول العالم لما يخدم مصلحة الشعب الإماراتي وقضايا الأمتين العربية والإسلامية وهو ما سهل مواصلة تقديم المساعدات للأشقاء في فلسطين ودعم مواقفهم عالميا

وقدم كل من رئيس كتلة القرار النائب ميرزا بولاد ورئيس اللجنة القانونية رئيس لجنة الأخوة الأردنية الاماراتية غازي ذنيبات والنواب خير ابو صعيليك وعمر العياصرة ودينا البشير مداخلات أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة زيادة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال تفعيل مذكرات التي ستزيد من حجم التبادلات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.