أورنج الأردن تشيد بشراكتها مع المجلس الأردني للأبنية الخضراء وتدعم الرؤية الوطنية

وطنا اليوم:أطلعت أورنج الأردن المؤسسات الوطنية والخبراء المشاركين في فعالية “التوجه نحو المباني الخضراء”، التي نظمها المجلس الأردني للأبنية الخضراء في نادي الملك الحسين في 27 شباط، على رؤيتها الخضراء المتسقة مع الرؤية الوطنية كما استعرضت عدداً من المبادرات والمشاريع التي تنفذها ضمن استراتيجيتها البيئية.

وعقدت هذه الفعالية التي تزامنت مع احتفال المجلس الأردني للأبنية الخضراء بالذكرى ال15 لتأسيسه، تحت رعاية أورنج الأردن، والتي تندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية والممتدة بين الطرفين حيث إن أورنج عضو بلاتيني في المجلس. وخلال الفعالية، جددت أورنج التزامها بالرؤية الوطنية الخضراء خصوصاً في ظل تقلص المساحات الخضراء وتأثير ذلك على جودة الحياة.

ومثل المهندس وليد النابلسي، مسؤول البرنامج البيئي في أورنج الأردن، الشركة في هذه الفعالية، وأشار إلى أن رؤية أورنج الخضراء تنبثق من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 7 و9 و12 و13 بالإضافة إلى استراتيجية المجموعة “قيادة المستقبل” والتي تضع فيها أورنج الأردن البيئة على قائمة الأولويات بوصفها واحدة من أهم الركائز المستقبلية.

وأشار النابلسي إلى أن أورنج الأردن تتبنى استراتيجية بيئية شمولية تعمل على المستويين الداخلي والخارجي لتشمل الموظفين والزبائن والشركاء وأصحاب المصلحة من خلال تقليل بصمتهم الكربونية وتقليص الانبعاثات، انطلاقاً من “مسؤولية كل فرد فينا تجاه البيئة” الأمر الذي يمكن أن ينعكس على الوطن والبيئة ككل.

واختتم النابلسي حديثه بالإشارة إلى أهداف أورنج الأردن الطموحة في مجال البيئة والمتمثلة في الوصول إلى صفر انبعاثات كربون بحلول عام 2040، والتوجه إلى توليد 50% من احتياجات الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، مؤكداً بأن تحقيق التغيير المطلوب في مجال حيوي وهام مثل البيئة والتي تؤثر على مستقبل وجودة حياتنا يتطلب تقديم التزامات أكثر رسوخاً وخطط طويلة الأمد للبناء على ما تحقق ووضع رؤية مستقبلية لتحقيق المزيد.

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