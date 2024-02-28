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انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور عبدالرحيم المعايعة الازايدة رئيساً لمجلس البرلمانيين الدولي (International Parliamentarians Congres)

منذ ساعة واحدة
انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور عبدالرحيم المعايعة الازايدة رئيساً لمجلس البرلمانيين الدولي (International Parliamentarians Congres)


وطنا اليوم – انتخب مجلس البرلمانيين الدوليIpc النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عبد الرحيم المعايعة الأزايدة رئيساً له

وقال رئيس مجلس البرلمانيين الدولي Ipc السابق محمد صادق سنجراني في رسالة وجهها إلى الأزايدة : إنه لمن دواعي سرورنا البالغ واحترامنا العميق أن نتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة انتخابكم رئيساً لمجلس البرلماني الدولي IPC.

وأوضح مخاطباً الأزايدة، أن تعيينكم في هذا المنصب الموقر هو شهادة على الثقة التي وضعها أعضاؤنا في قدراتكم ورؤيتكم حيث يعد الدور القيادي الذي تشغله الآن محوريًا في تعزيز مهمة IPC وأعتقد أن قيادتكم ستجلب وجهات نظر وطاقة جديدة لجهودنا الجماعية، مما يلهم الأعضاء وأصحاب المصلحة لمستقبل IPC.‏

وتابع الرئيس السابق موجهاً كلامه للأزايدة، أن تولي رئاسة IPC يحمل في طياته مسؤولية توجيه منظمتنا نحو تحقيق أهدافها في تعزيز السلام العالمي والديمقراطية، ونظراً لجهودكم المتميزة، فنحن كلنا ثقة بقدرتكم على قيادة IPC‏ بفعالية خلال فترة ولايتكم.

وختم رسالته قائلاً : نتقدم لكم بأطيب تمنياتنا لكم بالنجاح ونؤكد لكم دعمنا.


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