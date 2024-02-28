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القسم الدولي في مدارس الجامعة الأولى ( Mun ) يقيم مؤتمرا حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل

منذ ساعة واحدة
القسم الدولي في مدارس الجامعة الأولى ( Mun ) يقيم مؤتمرا حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل

وطنا اليوم:أقام القسم الدولي في مدارس الجامعة الأولى (Mun) مؤتمرا في فندق الهلتون بحضور مجموعة من المدارس الخاصة تضمن المحاور التالية : محور الذكاء الاصطناعي بين الايجابيات والسلبيات ، ومحور حقوق الطفل في المناطق الأقل حظا .
وافتتح اللقاء مديرة القسم الدولي الأستاذة أمل العلي ومنسق البرامج الدولية ، الأستاذة هنادي القرعان ومنسقو المحاور الأستاذة تقوي الباشا والأستاذة زين الزغول والأستاذة آيات أبو شربك . وبمهارات الطلبة القيادية وتفكيرهم الدبلوماسي الناقد ، انتهى اللقاء بتوصيات من الطلبة لرفعها كميثاق للأمم المتحدة.


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