القسم الدولي في مدارس الجامعة الأولى ( Mun ) يقيم مؤتمرا حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الطفل

وطنا اليوم:أقام القسم الدولي في مدارس الجامعة الأولى (Mun) مؤتمرا في فندق الهلتون بحضور مجموعة من المدارس الخاصة تضمن المحاور التالية : محور الذكاء الاصطناعي بين الايجابيات والسلبيات ، ومحور حقوق الطفل في المناطق الأقل حظا .

وافتتح اللقاء مديرة القسم الدولي الأستاذة أمل العلي ومنسق البرامج الدولية ، الأستاذة هنادي القرعان ومنسقو المحاور الأستاذة تقوي الباشا والأستاذة زين الزغول والأستاذة آيات أبو شربك . وبمهارات الطلبة القيادية وتفكيرهم الدبلوماسي الناقد ، انتهى اللقاء بتوصيات من الطلبة لرفعها كميثاق للأمم المتحدة.