البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، سندات من الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.

وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (8) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة، وبحجم 150 مليون دينار.

ووفقا للإعلان ، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الأربعاء، في حين يكون تاريخ التسوية غدا الخميس.

وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي عامين، الموافق الثاني والعشرين من شباط/فبراير 2027.