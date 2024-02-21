بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

منذ 4 ساعات
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 150 مليون دينار

وطنا اليوم:طرح البنك المركزي، سندات من الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.
وأعلن البنك، طرح الإصدار رقم (8) لعام 2024 من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة، وبحجم 150 مليون دينار.
ووفقا للإعلان ، فإن تاريخ المزاد سيكون اليوم الأربعاء، في حين يكون تاريخ التسوية غدا الخميس.
وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي عامين، الموافق الثاني والعشرين من شباط/فبراير 2027.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:44

كناكرية: صندوق الضمان الاستثماري الأكبر في المملكة بموجودات 14.9 مليار

14:16

بعد تقرير عن اغتصاب نساء .. العبادي يطالب بالانتصار للأعراض والشرف

14:05

اجتماع يناقش مستجدات حركة الملاحة من وإلى ميناء العقبة

13:59

توقعات بإلغاء برنامج معوناته الشهرية ودمجه في برنامج موحد

13:51

118 شهيدا و163 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

13:07

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

12:41

بن غفير: يجب منع دخول المساعدات إلى غزة

12:23

هل الطقس مناسب للرحلات نهاية الأسبوع

12:20

استشهاد الأسير الفلسطيني خالد الشاويش في سجون الاحتلال

12:10

ضبط باص نقل محمل بـ 29 راكبا

11:43

خضراء برائحة كريهة .. التلوث والجفاف يهددان أنهار العراق

11:33

المجاعة تتفاقم في قطاع غزة وتتسبب في وفيات

وفيات
وفيات الاربعاء 21/2/2024وفيات الثلاثاء 20/2/2024وفيات الاثنين 19-2-2024رئيس واسرة البلقاء التطبيقية تنعى والد سمو الأميرة رجوة الحسينشكر على تعاز